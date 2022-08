Vrienden en familie van de achttienjarige Adinda zijn in diepe rouw. De Haarlemse kwam afgelopen zondag om het leven bij een waterscooterongeluk in het Zijkanaal C, op de grens tussen Velsen-Zuid en Spaarndam. Haar vrienden kunnen het nog moeilijk bevatten. "Een paar weken geleden hebben we ook nog samen met haar vriend en die van mij met een waterscooter gevaren", vertelt haar vriendin Roxanna.

"Adinda was een mooie meid en heel slim", beschrijft Roxanna, terwijl ze voor het huis van haar overleden vriendin staat. De twee woonden in dezelfde straat, maar Adinda was op zoek naar een studentenkamer in Leiden. Daar zou ze in september gaan studeren. "Haar vriend vond dat wel jammer, omdat het zo ver weg is. Maar Adinda hield van uitdagingen."

Volgens Demi, Hester en Pip, drie andere vriendinnen van Adinda, kunnen veel mensen leren van de manier waarop zij in het leven stond. "Doe wat je zelf wil, laat een ander je niks wijs maken en leef met de dag. We hebben genoten van haar, met zo'n vriendin sta je er nooit alleen voor."

Eén van de uitdagingen die Roxanna noemt, is dat Adinda eind vorig jaar voor een paar maanden naar Amerika ging, als uitwisselingsstudent. "Ze ging helemaal alleen, zonder vriend en zonder familie. Ik zou dat nooit durven, maar zij wel. Zo was Adinda", gaat Roxanna geëmotioneerd verder.

Daar woonde ze bij Eileen en haar man Greg, in Oklahoma City, waar het nieuws van haar ongeluk ook hard aankwam. "Adinda was een genot om in ons huis te hebben en we hielden van haar", vertelt Eileen."Ze was heel intelligent en hield veel van dieren. Haar tragische dood is een groot verlies."

Afgelopen zondag ging het vreselijk mis, toen Adinda en haar vriend een waterscooterongeluk kregen. Dat sloeg hard in bij haar omgeving. Haar vriendin Jasmijn zat op het moment dat ze van het ongeluk hoorde met haar vriend in Spanje. "Ik wist niet wat me overkwam, ik kreeg geen lucht meer", vertelt ze geëmotioneerd. "We hebben binnen een half uur alle spullen ingepakt en zijn aan één stuk door naar huis gereden."

Op de plek van het ongeluk werd afgelopen dinsdag een herdenking gehouden, zodat vrienden en familie van Adinda bij elkaar konden komen. "Eigenlijk besefte ik het nog niet, tot ik dinsdag daar stond", vertelt Zita, een oude vriendin van Adinda die ook bij de herdenking aanwezig was. "Dat was zo mooi, alle mensen die om Adinda geven waren bij elkaar. Dit is een heel groot verlies. Ik ben er echt kapot van."

Roxanna vertelt dat er bij de herdenking op de plek van het ongeluk zo'n honderd mensen aanwezig waren. Die herdenking was voor Adinda en haar vriend, die bij het ongeluk zwaargewond raakte en nog in het ziekenhuis ligt.

"We zijn er met een hele stoet scooters en auto's naartoe gegaan. Dat had ze heel erg mooi gevonden, denk ik". Ze beschrijft de dienst als mooi en emotioneel. "Zelfs mensen die haar niet goed kenden moesten huilen. Haar ouders hebben mij ook verteld dat ze er heel veel troost uit hebben gehaald."

"Ze stond nog zo vol in het leven en had nog zoveel plannen", vertelt Eva, een andere vriendin. "Hopelijk geeft ze nog eens een seintje van boven." Tijdens de herdenking was de letter 'A' al in de lucht te zien. "Dat vond ik zo bijzonder, dat zal ik nooit vergeten", vertelt Jasmijn.

De vriendengroep van Adinda is erg hecht en komt ook in deze lastige tijd veel bij elkaar. "Eva, Roxanna en ik hebben een gedenkplekje voor haar gemaakt, met foto's en kaarsjes", vertelt Jasmijn. "We hebben veel steun aan elkaar."

Volgens de Amerikaanse Eileen was Adinda avontuurlijk, maar wel verantwoordelijk. Daar sluit Roxanna zich bij aan en daarom stoort ze zich ook aan de reacties op het ongeluk op sociale media. "Mensen zeggen dat de waterscooters daar altijd veel te hard gaan en dat het wel een keer mis moest gaan. Maar ze ging helemaal niet hard. Mensen roepen iets, maar ze weten er niets vanaf."

De politie laat weten dat de waterscooter waarschijnlijk tegen een dukdalf gevaren is. Dat is een zware paal in het water om boten aan vast te maken. Er wordt geen verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.