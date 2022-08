Stichting De Noordzee wil een rookverbod op de Nederlandse stranden. Dit naar aanleiding van een schoonmaakactie vorige week waarbij 87.000 peuken werden opgeruimd. De stichting dringt aan op rigoureuze maategelen en hoopt via een petitie kustgemeenten te bewegen tot het inrichten van rookvrije stranden.

"We zijn ons kapot geschrokken", zegt Ewout van Galen van stichting De Noordzee. "Op het strand sta je letterlijk op een tapijt van peuken." Vooral in Zandvoort was het raak. Daar raapten vrijwilligers ruim 30.000 peuken, eenderde van het totaal.

Van Galen luidt dan ook de noodklok. In de filters zitten namelijk schadelijke stoffen die in veel gevallen pas na veertien jaar afbreekbaar zijn. "Een sigarettenpeuk is voor 95 procent van plastic en vergaat niet, blijft dus liggen en dat kan leiden tot allerlei microplastics in het milieu. En dan hebben we het nog niet eens over de teer en nicotine die achterblijft. Het is echt tijd voor maatregelen."

Op het strand van IJmuiden werden aanzienlijk minder peuken geraapt dan bij recordhouder Zandvoort. Toch zien ook hier sommige mensen het strand als een asbak. "Vervelend", zegt een vrouw die van de laatste mooie dag geniet. "Maar ik vind het te ver gaan om een algeheel rookverbod in te stellen. Mensen moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen en hun peuken netjes opruimen."

Een man die rokend het strand opkomt, zegt het geen probleem te vinden als hij op deze plek niet meer zou mogen roken. "Maar zolang het wél mag, moeten er asbakken worden neergezet. Anders is de verleiding erg groot je peuk op het strand te gooien."

Van Galen: "Het begint bij bewustwording. Mensen realiseren zich niet wat ze weggooien. Aan de andere kant willen we ook de gemeenten aanspreken. Zorg voor faciliteiten zoals asbakken en borden met aanwijzingen. En denk na over het inrichten van rookvrije zones. Renesse en Noordwijk hebben daar een begin mee gemaakt. Maar het is te weinig. We willen tegen álle kustgemeenten zeggen: laten we dit regelen!"