Het was soms nog een beetje zoeken voor Ineke Mok en Dineke Stam. Het tweetal ontwikkelde de fietstocht 'Sporen van Slavernij' in en rond Haarlem. Aankomende woensdag kan je de route voor het eerst fietsen. Onder begeleiding van een gids fiets je langs achttien panden met een slavernijverleden.

Het is geen toeval dat de fietstocht plaatsvind op 17 augustus. Het is op die dag in 1795 dat de tot slaaf gemaakten op Curaçao in opstand komen. Onder leiding van Tula. Samen met vijftig anderen van zijn mede tot slaaf gemaakten nam hij het initiatief om het werk neer te leggen en om voor hun vrijheid te strijden. Elk jaar wordt deze opstand op 17 augustus herdacht.

"Die opstand is toen helaas helemaal mislukt", vertelt organisator Ineke Mok. "Maar die datum is een belangrijke in de koloniale geschiedenis, zeker voor de mensen op Curaçao. Daar was in 1975 de opstand waar heel veel mensen aan hebben meegedaan en die uiteindelijk in de pan is gehakt."

"Dit was een opstand die niet eens zo lang geleden plaatsvond", vervolgt Mok. "Het ontstond in een tijd dat de Fransen al bezig waren de slavernij af te schaffen. Ook zet deze datum Curaçao meer op de kaart. Want de meeste mensen denken toch eerder aan Suriname als het gaat om de slavernij. Maar het was op Curaçao niet anders."

De fietstocht en daarbij horende boek, dat later dit jaar uitkomt, zijn een vervolg op een project uit 2013. Mok en Stam deden toen voor het eerst onderzoek naar de sporen van slavernij in Haarlem. Ze hebben drie maanden gezocht naar deze sporen in de stad. "En die vonden we", licht Mok toe. "Dat is een boek geworden en een wandeling door het centrum van Haarlem."

In de fietsroute zitten zo'n achttien plekken, maar dat hadden er volgens Mok veel meer kunnen. Woensdag trappen ze de toch af. Kunsthistoricus Maya Mutlu en kunstenaar Yoshina Davelaar verzorgen dan de begeleiding. Daarna kan iedereen zelf de tocht fietsen via de website van het Noord-Hollands archief.