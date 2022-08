Bij een ongeluk met een waterscooter in het Zijkanaal C is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Een tweede persoon is zeer ernstig gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde niet ver van het viaduct van de A9, op de grens tussen Velsen-Zuid en Spaarndam. De twee zaten samen op één jetski. De bestuurder is om het leven gekomen. De bijrijder is met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers doet de politie vooralsnog geen mededelingen. De families zijn vanmiddag ingelicht over het ongeluk. Zij worden opgevangen door de politie. Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem