Het lichaam van de man die vermist raakte nadat hij ging zwemmen in 't Wed bij Overveen is zaterdagmiddag gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een 32-jarige Poolse man die met familie in Nederland op vakantie was. De familie is opgevangen.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf, ze vermoeden dat de man is verdronken. De politie doet geen verder onderzoek naar de zaak. De man ging gisteravond rond zes uur samen met zijn broer naar het duinmeer. Hij is met een luchtbed het water op gegaan, daarna ontbrak elk spoor. Zijn broer heeft de politie gebeld. Zowel gisteravond als vandaag werd er gezocht naar de man. Hierbij zijn meerdere duikteams en is er gebruik gemaakt van sonarapparatuur om de bodem te onderzoeken. Uiteindelijk werd het levenloze lichaam van de man aangetroffen. Het gebied rondom het strandje in 't Wed was vandaag en gisteren afgesloten vanwege de zoekactie. Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem