Op het strand van Zandvoort en Bloemendaal wappert en de komende dagen een gele vlag. Hoewel het met de hitte die eraan komt heerlijk kan zijn om in de zee af te koelen, moeten zwemmers goed oppassen. De gele vlag geeft aan dat zwemmen in de zee gevaarlijker is dan normaal. Vanwege de oostenwind kun je zwemmend namelijk makkelijk afdrijven.

De wind waait vandaag vanaf het land, richting de zee. Dat zorgt ervoor dat de bovenste laag van het zeewater van de kust af stroomt, vertelt Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade in Zandvoort. "Als je zwemt lig je horizontaal in de bovenstroom Je drijft dan makkelijk de zee op, maar als je terug wil moet je tegen die stroom in zwemmen." Zeker met opblaasartikelen, zoals zwembanden en luchtbedden, kun je extra makkelijk de zee op drijven. "Op andere stranden is ook wel de oranje windzak gehesen, die opblaasartikelen verbiedt", laat Brokmeier weten. Zandvoort houdt het bij de gele vlag, maar de reddingsbrigade deelt op dagen zoals vandaag wel veel waarschuwingen uit aan mensen op die dreigen af te drijven. Vallen die gele vlaggen dan wel genoeg op? Volgens Brokmeier is dat al een tijd een landelijke discussie. "Als je op het strand bent, dan zie je wel honderden vlaggen. In Zandvoort hebben we de vlaggen zo duidelijk mogelijk proberen te maken door ze los van de strandtenten en aan rood-witte vlaggenmasten", legt hij uit. "Bij de reddingsbrigade zijn ze natuurlijk ook duidelijk zichtbaar. Veel mensen letten er wel goed op, maar niet iedereen denkt eraan." De oostenwind houdt de komende dagen nog wel even aan. Brokmeier verwacht dan ook dat de gele vlaggen zeker tot zondag zullen blijven staan.