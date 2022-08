Na twee coronajaren bloeit het toerisme weer op in Haarlem. Vooral Duitsers weten de stad weer te vinden, merken ze bij de VVV. Toeristen uit Azië blijven dit jaar nog weg en ook bezoek uit bijvoorbeeld Amerika en Australië komt nog langzaam op gang.

De buitenlandse toeristen vinden Haarlem als vakantiebestemming vooral aantrekkelijk omdat het een compacte stad is, waar nog veel historische aspecten bewaard zijn gebleven. Bij de VVV horen ze vaak van toeristen hoe mooi de stad is.

Een snelle ronde langs de socials bevestigt dat beeld. Instagram, Facebook en Twitter staan vol met zonnige kiekjes van de Grote Markt, diverse grachten en molen de Adriaan. "The beautiful city of Haarlem", schrijft Keith bij een foto van de Grote of St. Bavokerk.

Volgens de Franse Marie is Haarlem 'magnifique', en de Duitse Manuela noemt het een 'wunderschöne stadt'. Een Zweedse influencer beschrijft Haarlem als 'een heel leuke stad met geweldige winkels, fijne cultuur en gezellige restaurants en cafés'.

Populaire bezienswaardigheden bij de toeristen zijn met name de Haarlemse hofjes, maar ook de kerken en de grote musea. Duitsers kiezen voor Haarlem om tijdens hun vakantie te genieten van cultuur, in combinatie met het strand in Zandvoort.

Het Duitse regionale medium 'Express' publiceerde eerder deze week een reisartikel over Haarlem. Daarin wordt vermeld dat een tripje naar de stad vooral ideaal voor stelletjes. "Het is romantisch flaneren langs de grachten en door de oude, kronkelende straatjes", aldus de schrijver.

Naast de musea en het strand van Zandvoort worden een rondvaart door de grachten en de bruisende horecagelegenheden op en rond de Grote Markt in het zonnetje gezet. Haarlem wordt ook gezien als een goed start- en terugkeerpunt voor uitstapjes in de buurt.

Het enige minpunt dat in het artikel genoemd wordt, zijn de parkeerkosten. "Het kan duur worden", waarschuwt de schrijver. Wellicht een goed argument om kennis te maken met een ander stukje erfgoed: de fiets.