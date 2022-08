"Er moet haast gemaakt worden met het onderzoek naar de massale bijensterfte in ons land", zegt Imker Pim Lemmers. Hij ziet het aantal bijenvolken dat sterft groeien en niemand weet precies de oorzaak. Een ding is zeker: de Varroamijt is een belangrijk gevaar en zelfs daar is geen afdoende remedie voor.

"Ik heb het twee keer in mijn carrière meegemaakt dat mijn bijen massaal stierven en dat is verschrikkelijk", zegt imker Pim Lemmers uit Heemstede. Lemmers is al jaren het gezicht van de bijenhouderij in Nederland en hij is ook al jaren bezorgd over de tanende bijenstand in ons land.

"Niemand weet precies hoe het komt. Is het de klimaatverandering zijn het de bestrijdingsmiddelen, niemand weet het zeker", vertelt Lemmers. Wel weet hij zeker dat de Varroamijt een belangrijke oorzaak van de bijensterfte is. Die dreiging neemt toe omdat de winters zachter worden en de gevreesde mijt steeds vaker de winter overleeft.

Het gaat slecht met de bijen maar het gaat goed met de wespen. De twee diersoorten worden vaak door elkaar gehaald maar dat is onterecht, het gaat om een andere diersoort. Er zijn dit jaar uitzonderlijk veel wespen maar met de bijen gaat het slecht. Lemmers: "Een wesp is een heel ander verhaal, een wesp is een rover, een bij is een bloemenzoeker."

De afnemende bijenstand is niet alleen vervelend voor honingproducenten maar de gevolgen zijn veel groter dan dat. Lemmers: "Zonder bijen geen appels en geen peren". Lemmers vertelt dat 70 procent van de bestuiving van gewassen in ons land afhankelijk is van honingbijen, wilde bijen en andere verstuivers. "Ik zeg wel eens gekscherend tegen mijn groenteboer zonder bijen is jouw winkel leeg."

Lemmers roept op haast te maken met het onderzoek naar bijensterfte in Nederland. Volgens de imker zijn we er al decennia mee bezig, maar heeft dat nog steeds geen eensluidende oplossing opgeleverd. Om problemen in de teelt van fruit en groente in de toekomst te voorkomen is het zaak dat er een einde komt aan de groeiende bijensterfte.