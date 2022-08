Naar aanleiding van de vele klachten over het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort, heeft de gemeente het beleid al binnen één maand na de invoering op een aantal punten moeten aanpassen. De klachten gingen voornamelijk over het aanmelden van de eigen auto en die van bezoekers via de website van ParkeerService, het niet kunnen spreiden van de twee uur waarin bewoners buiten hun eigen gebied mogen parkeren en het tekort aan parkeerplekken op tropische dagen.

Hoewel de evaluatie in oktober gepland staat, wordt het parkeerbeleid nu al op een aantal punten aangepast. Veel Zandvoorters klagen over het beleid. Ze vinden het onhandig, gebruiksonvriendelijk en duur. NH Nieuws heeft de afgelopen weken met diverse inwoners van Zandvoort gesproken over het parkeerbeleid. "Het is onduidelijk hoe het werkt, je krijgt de hele tijd foutmeldingen en niemand geeft een goed antwoord op hoe het nou eigenlijk moet", vatte een bewoner de problemen met het aanmeldsysteem samen.

Vanwege de kritiek heeft de gemeente nu besloten een aantal aanpassingen in het beleid door te voeren. Zo kunnen bewoners sinds maandag de twee uur per dag die ze buiten hun vergunninggebied mogen parkeren, verspreiden over de dag. Eerder konden bewoners slechts één sessie per dag buiten hun gebied parkeren, ook als dit korter dan twee uur duurde.

Verder is de vergunning voor hulpverleners aangepast, zodat bijvoorbeeld artsen en thuiszorgmedewerkers nu in alle straten parkeren. Eerder konden zij niet in straten parkeren die geen vergunninggebied zijn, zoals de Haltestraat, Grote Krocht en Boulevard Paulus Loot. Om noodsituaties te voorkomen is dat inmiddels aangepast.

Ook is er in het dorp extra bebording aangebracht, om bezoekers te attenderen op het betaald parkeren. In de parkeergarages en parkeerterrein de Zuid is het nu ook mogelijk om met buitenlandse betaalpassen te betalen, dat was voorheen niet het geval. Verder zijn ruim tweeduizend adressen van de zogenoemde 'POET-lijst' (Parkeren Op Eigen Terrein) afgehaald.

Dit zijn adressen waar bewoners volgens de gemeente op een eigen oprit kunnen parkeren. Zandvoorters die inderdaad niet op hun eigen terrein kunnen parkeren hebben inmiddels een vergunning gekregen om te parkeren in de straat.

Wethouder Martijn Hendriks legt uit dat de huidige aanpassingen vooral kwesties zijn die snel op te lossen waren. Ook hem is het niet ontgaan dat het parkeerregime behoorlijk wat stof doet opwaaien in het dorp. De gemeente Zandvoort wordt overspoeld met mails en telefoontjes over het parkeerregime. Wethouder Hendriks wordt er ook op straat regelmatig op aangesproken.

Wijzen al die klachten er dan niet op dat het beleid nog niet klaar was om ingevoerd te worden? Dat vindt Hendriks een lastige vraag. "Als raadslid heb ik tegen dit beleid gestemd. Ik heb me ook afgevraagd of het handig is om dit voor een heel dorp in een keer in te voeren op zo'n korte termijn. Maar ik snap ook dat er tijdsdruk achter zit, in een toeristisch dorp als Zandvoort moet zo'n beleid voor de zomer worden ingevoerd."

"We hebben het ermee te doen", concludeert hij. "Welk beleid je ook invoert, er zijn altijd kinderziektes. Waar we kunnen bijsturen, doen we dat. Een aantal dingen is makkelijk op te lossen en een aantal dingen kost gewoon veel tijd en energie."

Een van die dingen is de gebruiksvriendelijkheid van de site waarmee bewoners hun eigen auto en die van bezoek kunnen aanmelden. Daar is veel kritiek op, bewoners vinden het systeem onduidelijk en het helpt ook niet mee dat het systeem geen app heeft.

"Een site heeft meer voordelen dan een app wat betreft de beveiliging", zegt Hendriks daarover. "Natuurlijk kan het op sommige punten gebruiksvriendelijker en duidelijker, maar het is ook een deel gewenning." Hendriks benadrukt dat de klachten over het aanmeldsysteem worden meegenomen bij de evaluatie van het beleid in oktober.

Met de tussentijdse aanpassingen aan het beleid zijn nog lang niet alle problemen opgelost. Zo is er nog de kwestie van de vijfhonderd bezoekuren, wat volgens veel Zandvoorters te weinig is. "We verwachten dat die vijfhonderd uur voor het leeuwendeel van de bewoners genoeg is, maar tijdens de evaluatie gaan we kijken hoeveel uur daarvan al gebruikt is."

"Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen geen bezoek meer durven uit te nodigen of zelfs vereenzamen door het parkeerbeleid", gaat Hendriks verder. "Als blijkt dat het aantal uur te weinig is, gaan we kijken of we dat kunnen uitbreiden of een tussenvorm kunnen bedenken."

De toekomst voor het parkeerbeleid ziet de wethouder zelf nog wel rooskleurig in. "Als ik door Zandvoort fiets, dan zie ik nog veel parkeerplekken voor bewoners. Toeristen parkeren in de parkeergarages en op de parkeerterreinen, dat was de bedoeling. Natuurlijk is het in sommige wijken drukker dan in andere wijken, maar over het algemeen zie je dat het werkt."