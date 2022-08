Het Circuit Zandvoort mag gebruik blijven maken van haar natuurvergunning. Dat heeft de Raad van State dinsdagochtend na het afwegen van alle belangen beslist. Vier natuur- en milieuorganisaties wilden dat de vergunning buiten werking gesteld werd, maar dat verzoek heeft de Raad van State vanochtend in een voorlopige uitspraak afgewezen.

Eind april stapten diverse natuurorganisaties naar de rechter, omdat zij de natuurvergunning van Circuit Zandvoort ongeldig wilden laten verklaren. Volgens de organisaties stoot het circuit door de Formule 1-race teveel stikstof uit. De rechtbank stelde de natuurorganisaties toen in het ongelijk; de provincie Noord-Holland mocht de vergunning verlenen aan Circuit Zandvoort.

De natuurorganisaties waren het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en stapten naar de Raad van State. Ze trekken de berekening van de stikstofuitstoot in twijfel. Via een spoedprocedure probeerden ze nog een laatste keer om de tweede editie van de Dutch Grand Prix tegen te houden.

Het circuit in Zandvoort grenst aan een beschermd Natura 2000-gebied, Kennemerland-Zuid. Volgens de provincie Noord-Holland zou voldoende zijn aangetoond dat met de Formule 1-races de stikstofuitstoot niet zou toenemen. Het circuit kreeg hierdoor van de provincie een vergunning, waardoor de Grand Prix gehouden kon worden.

De uitspraak van vandaag is een voorlopige uitspraak. In 2023 zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen. Volgens de raad is er in deze spoedprocedure geen plaats om definitief een knoop door te hakken over stikstofberekeningen.