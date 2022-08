De verdwenen Haarlemse rozenman, beter bekend als Johnny Polaroid, is terecht. Udaiyan Barua Ripon, zoals hij in 't echt heet, zit met zijn vrouw en pasgeboren dochtertje in Azerro, Italië. Zijn bosjes rozen en polaroidcamera heeft hij aan de wilgen gehangen: hij werkt nu als sieradenmaker en het gaat heel goed met hem. Maar dat is ook wel anders geweest.

Jarenlang ging Johnny Polaroid van kroeg tot kroeg om bezoekers van het Haarlemse nachtleven vast te leggen op polaroidfoto's. Ook konden ze een roos bij hem kopen. Hij groeide uit tot een graag geziene gast en sommige bezoekers lieten zich tientallen keren vastleggen. Maar na de coronacrisis verdween hij uit het beeld en vroegen velen zich af: waar is Johnny?

Na het verschijnen van de reportage die NH Nieuws vorige week maakte over de verdwenen Haarlemse rozen- en polaroidman, kwamen er van verschillende kanten berichten binnen van mensen die wisten waar hij zat. Eén van hen was eigenaar van café Stiels, Joost van Rijmenam, die al meerdere generaties rozenmannen heeft gekend en facebookvriend is met de rozenman die gezocht werd.

Na het gesprek met Van Rijmenam duurde niet lang tot er via Facebook contact werd gelegd met Udaiyan Barua Ripon, afgekort Ripon. Hij accepteerde het vriendschapsverzoek en daar verscheen de lachende profielfoto van de man naar wie we op zoek waren geweest.

In het Engels geeft hij antwoord op de vragen en schrijft dat hij het tijdens de coronapandemie zwaar te hebben gehad in het Haarlemse.

"Het gaat nu goed met me. Maar tijdens corona was ik hulpeloos omdat ik geen inkomen meer had en mijn vrouw zwanger was. Toen ze 39 weken zwanger was, zijn we naar Italië vertrokken. Ik had daar de juiste documenten om permanent te blijven", reageert Ripon.

Voordat Ripon met zijn vrouw naar Italië vertrok, kreeg hij een rekening van ziekenhuisbezoeken hier in Nederland. "Omdat ik geen BIC-code had, moest ik duizenden euro's aan het ziekenhuis betalen vanwege de ziekenhuiscontroles. Daarnaast is mijn moeder tijdens corona overleden, maar ik kwam in mei 2020 in Italië en we hebben het overleefd."

Niet veel later, op 3 juli, werd zijn dochtertje geboren. Waar hij heel blij mee is. "Haar naam is Purnota Sushma Barua. En alles gaat nu een stuk beter. Ik verblijf met mijn gezin in Azerro. Ik verkoop geen rozen meer, maar werk in fabriek en maakt ornamenten. Ik vind het ontzettend leuk dat de mensen in Haarlem mij nog herinneren. Bedankt!"

Sander Klinkenber is groot fan van de rozenman en heeft tijdens het uitgaan door de jaren heen honderden foto's laten maken door Johnny Polaroid. Hij is blij iets te horen over Ripon.

"Ik vind het ontzettend fijn om te horen dat Ripon in Italië zit. Het was wel even schrikken om te lezen dat hij het zo zwaar heeft gehad, als ik dat had geweten had ik hem misschien wel kunnen helpen", aldus Klinkenberg.

De polaroidfan mist de rozenman nog steeds als hij weer eens met zijn vrienden in de kroeg staat. "Het was altijd leuk om die speciale momenten vast te leggen, dat kan nu helaas niet meer",aldus Sander Klinkenberg.

"Dus laten we nu maar naar Italië gaan om hem te bedanken voor zijn jarenlange loyale glimlach en alle mooie momenten die hij in Haarlem heeft vastgelegd."