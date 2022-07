Met een flinke botenparade is vandaag in Spaarndam de Kolksluis weer in gebruik genomen. Bijna een jaar lang was hij buiten gebruik omdat de kades er slecht aan toe waren. Ze zijn inmiddels vervangen en nu is de sluis weer in staat om schepen te schutten.

"We beheren deze sluis ongeveer vijftien jaar, nadat hij tachtig jaar stil heeft gelegen", vertelt Rik Stapel van Stichting Kolksluis als hij van zijn boot af is gekomen en op de vernieuwde kade staat. "Tijdens onze reguliere inspectie onder water zagen we dat er grote spoelgaten in de kademuren waren ontstaan. Van tijd tot tijd stortten stukjes kade in. Je zal er net je auto hebben geparkeerd, dan verdwijnt-ie zomaar."

Voor de vervanging van de muren was het nodig de sluis vol te gooien met zand, wat natuurlijk voor een opmerkelijk beeld zorgde in het dorp.

Stapel geniet van de dag, maar deelt niet gauw zijn emoties. Wat hij dacht toen hij de sluis kwam binnenvaren? "Dat de schepen geen aanvaringen zouden maken." Dan toch een kleine glimlach: "Sluiswachters worden geselecteerd op nuchterheid hè."

Een mevrouw vertelt stralend over haar dag: "We zijn vanochtend om 11.00 uur vertrokken, we hebben twee rondjes gemaakt met allerlei bewoners en vrienden aan boord. Het is zo'n feest, hij is mooi geworden."

Ook zij vond het maar een gek gezicht, die sluis vol met zand. Erg was het niet: "Dat was ook heel leuk hoor, het leek net als aan het strand. Maar als ik moet kiezen, is dit veel leuker."

Kleine disclaimer: direct na vandaag is de sluis weer dicht. Dat heeft te maken met de droogte en het zoutgehalte in de Rijnlandse Boezem. Als het weer regent en het zoutgehalte weer op peil is gaat er weer geschut worden.