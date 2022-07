Het online parkeervergunningsysteem 'ParkStart' zorgt in Zandvoort al enige weken voor grote frustraties onder bewoners. Het systeem zou niet gebruiksvriendelijk zijn, onterechte foutmeldingen geven en bovendien gebruikers met regelmaat uit het systeem gooien. "Het is gewoon onduidelijk, het is voor veel mensen echt te ingewikkeld om te begrijpen", klaagt de Zandvoortse Claudia Riemersma.

In het systeem kunnen Zandvoorters de auto's van bezoek aanmelden via hun vergunning, door het invoeren van kentekens. Ook wanneer bewoners ergens anders in het dorp parkeren, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, moet de eigen auto via het systeem worden aangemeld. Sinds 1 juli is in Zandvoort namelijk in alle wijken betaald parkeren ingevoerd.

Maar het aanmelden van auto's via het parkeervergunningsysteem blijkt gebruiksonvriendelijk en ingewikkeld te zijn. ParkStart heeft namelijk geen app en moet dus via een smartphone of laptop geopend worden in de webbrowser. "Kentekens invoeren op een site op je telefoon, dat is onhandig", zegt Claudia Riemersma. "Zeker voor ouderen. Die begrijpen het gewoon niet. Sommigen hebben niet eens een laptop of smartphone."

Dat geldt voor buurtbewoner Atie van Diemen. "Ik heb geen idee hoe het werkt", laat ze weten. "Heel veel ouderen gebruiken hun mobiel niet voor het parkeren. Laatst kreeg ik een waarschuwing van de handhaving. Toen ik zei dat ik me niet kon aanmelden, vroegen ze, 'u heeft toch een mobieltje?'", vertelt Van Diemen. "Waarom gaan ze daarvan uit?"

Toch kunnen ook jongere Zandvoorters niet altijd overweg met ParkStart. Riemersma kon lange tijd niet eens inloggen in het systeem. "Door elke dag te bellen is het bij mij na acht weken gelukkig geregeld, maar er zijn zoveel mensen die nog steeds problemen hebben met inloggen."

Zelfs wanneer je als bewoner eenmaal in het systeem zit, gaat er van alles mis. "Voor mijn gevoel werkt het vaker niet dan wel", zegt Zandvoorter Elco Zwart. "Dan staat er bijvoorbeeld dat je niet voldoende saldo hebt om een auto aan te melden, terwijl er gewoon genoeg geld op staat."

"Het is onduidelijk hoe het werkt, je krijgt de hele tijd foutmeldingen en niemand geeft een goed antwoord op hoe het nou eigenlijk moet", gaat hij verder. "Ik heb al meerdere keren contact opgenomen met de parkeerservice en de gemeente, maar die verwijzen alleen maar naar elkaar. Dat vind ik nog het ergste, dat er niet goed gecommuniceerd wordt naar de bewoners."

"Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd", bevestigt Riemersma. "De gemeente wil graag een digitaal parkeersysteem, maar ze zijn nog niet digitaal voorbereid. Het werkt nog niet, maar ze hebben het wel al ingevoerd."

De gemeente Zandvoort laat in een reactie weten bekend te zijn met de klachten, maar benadrukt dat slechts een klein percentage van de inwoners problemen ervaart bij het gebruik van de vergunning. "Hierbij gaat het om kleine gebruikersfouten, zoals het afmelden van een kenteken waar nog mee geparkeerd wordt of inloggen op twee verschillende apparaten, waardoor men een foutmelding krijgt", aldus een woordvoerder. "De overstap van een vignet naar een digitale vergunning is altijd even wennen."

De gemeente wijst erop dat bewoners hun vragen over het systeem neer kunnen leggen bij Parkeerservice Zandvoort. "En voor ouderen zonder mobiel is het mogelijk iemand anders te machtigen voor het aanmelden van bezoek. Ook kunnen ze hulp vragen aan bijvoorbeeld kinderen of buren."