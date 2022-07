Eigenaren van elektrische auto's rond de Diezestraat in Haarlem-Noord kunnen geen gebruikmaken van een laadpaal die daar staat. Volgens buurtbewoner Jung Roubos is de laadpaal al zo'n vijf weken defect. Ondanks dat je er nu niet je auto kan opladen, mag je er ook niet parkeren omdat het een laadpaalplek is. Dat is dus dubbel pech voor de buurtbewoners.

De kapotte laadpaal aan de Diezestraat zorgt voor enige irritatie bij buurtbewoners. "Het is gewoon irritant", zegt Roubos tegen NH Nieuws. "Deze laadpaal staat dertig meter bij mijn huis vandaan en dat is natuurlijk ideaal. Als deze het niet doet, zorgt dat voor extra drukte bij laadpalen in de omgeving."

Volgens Roubos is de paal zo'n twee jaar geleden neergezet en is hij vaker stuk geweest. Ook op Google is er een klacht over de paal te vinden.

Roubos probeert zijn auto nu bij andere oplaadstations te laden, maar daar is niet altijd plek. "Op de app kan ik zien welke palen beschikbaar zijn. Maar met name in de middag als mensen terug van hun werk komen, is het druk bij de palen en is er weinig ruimte zodat ik wel eens moet wachten tot de volgende dag."

Op zoek naar plek

Gelukkig voor Roubos werkt hij op onregelmatige tijden. Mocht hij zijn auto niet hebben kunnen opladen dan zoekt hij de dag erna, op een rustiger moment, naar een oplaadplek.

Daarnaast is het niet toegestaan om auto's te parkeren op een oplaadplek, zelfs niet als deze stuk is. "Het is druk met geparkeerde auto's en dan staan er nu ook nog eens twee oplaadplekken leeg. Daarom heb ik dat afgelopen weken wel gedaan zodat ik voor anderen niet een plek bezet houd", zegt Roubos.

Bijna een boete

Toch stond er woensdagmiddag handhaving bij Roubos aan de deur met de vraag of het zijn auto was die geparkeerd bij de laadpaal. "Nu kreeg ik alleen een waarschuwing, maar de volgende keer riskeer ik een boete van - ik dacht - 110 euro. Ik vind dan ook dat zolang het laden niet werkt, je er wel je auto zou mogen parkeren."

Maar dat parkeren ziet de gemeente niet zitten, zelfs niet als deze kapot is. "We kunnen daar niet coulant in zijn", zegt de autoriteit. "En eigenlijk zijn de handhavers al coulant geweest door een waarschuwing te geven."

Wel is het nuttig om niet-werkende laadpalen te melden bij de gemeente omdat zij eventueel ook melding kunnen maken bij Totalenergies, het bedrijf dat de laadpalen in beheer heeft.

Probleem netwerkbeheer

De laadpaalbeheerder is op de hoogte van de niet-werkende paal. "We hebben geconstateerd dat er na 5 juli niet meer is opgeladen", laat een woordvoerder weten.

Volgens het bedrijf heeft een storing bij een netwerkbeheerder ervoor gezorgd dat ze een deel van de ruim 5000 laadpalen die ze beheren in Nederland niet meer konden aansturen. Nu die storing is verholpen, is er 'gebleken dat er een monteur moeten komen naar de laadpaal in de Diezestraat', aldus het bedrijf.

'In storing'

De beheerder erkent dat er eerder storingen zijn gemeld, "maar dat betekent niet dat de paal stuk is geweest. Zo kan een storing het gevolg zijn van miscommunicatie tussen de auto die gekoppeld wordt en betreffende paal, waardoor de laadpaal 'in storing gaat'", zegt de woordvoerder.

Los dat ook de firma het vervelend vindt dat de laadpaal niet werkt zoals ze graag hadden gezien, zorgen ze er voor dat het wordt opgelost. "Maandag sturen we een monteur langs om de laadpaal te repareren. En meld altijd een storing via het nummer op de laadpaal. Vaak kunnen we op afstand het probleem verhelpen", aldus het bedrijf.

Inmiddels is Jung een paar dagen weg en zal hij onderweg zijn elektrische auto opladen. En hopelijk als hij terug is, kan hij weer opladen bij zijn vertrouwde paal.