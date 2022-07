Een Alkmaarder op een motor is dinsdagavond aangehouden in Haarlem. De 48-jarige man droeg zogenaamde colors (het logo of clubkleding) van de motorbende Hells Angels, maar dat is sinds kort verboden.

Dit meldt de politie. De motorrijder werd rond 23.45 uur door agenten gespot in Zandvoort. Vervolgens is hij een paar kilometer verderop op De Ruijterweg langs de kant gezet.

De Alkmaarder moest mee naar het bureau voor verhoor en onderzoek. Zijn hesje met daarop het logo van Hells Angels is in beslag genomen. Hij mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten.

De Hoge Raad besliste twee weken geleden dat motorclub Hells Angels (Nederland) definitief verboden is. Dit volgt op een lange, juridische procedure: het Openbaar Ministerie verzocht om het verbod, omdat de club volgens haar in strijd is met de openbare orde.

Er zijn zaken bekend waarin leden van de Hells Angels - in clubverband - intimideren of gewelddadig zijn. Zo zijn in 2018 bendeleden uit Haarlem en Alkmaar veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf.

Tegenstanders van het verbod zijn van mening dat bijvoorbeeld het dragen van het logo - de wijze waarop je je kleed - onderdeel is van de vrije meningsuiting. Het verbod werd aangevochten tot aan een cassatie, maar dat is dus midden juli onherroepelijk verworpen.

Ook motorbendes No Surrender, Satudarah en Bandidos zijn in Nederland verboden. De club Hardliners, waarover NH Nieuws veel geschreven heeft, is formeel nog niet verboden. In meerdere gemeentes in Noord-Holland was via de algemene plaatselijke verordening (lokale wetgeving) het dragen van het logo wel verboden, maar dit is in januari van tafel geveegd.