Het Boerhaavebad is deze zomervakantie slechts drie uur per dag geopend. Van 18 juli tot en met 28 augustus kun je er alleen zwemmen tussen 12.00 uur en 15.00 uur. Vreemd, vindt Peggy Meulman, die het zwembad in Schalkwijk afgelopen week bezocht. "En dan kost het ook nog eens 5 euro, belachelijk."

Meulman was al jaren niet meer in het zwembad geweest, omdat ze er naar eigen zeggen ooit wondroos heeft opgelopen. Afgelopen week ging ze er toch weer eens heen. Het is immers vakantie en ze wilde iets leuks doen met haar dochter, een buurjongetje en een vriendin.

Het zwembad bleek echter alleen open te zijn van 12.00 uur tot 15.00 uur. "Toen we aankwamen mochten we geen minuut eerder naar binnen, terwijl het buiten ontzettend warm was. Ik had daar niet zoveel last van, maar anderen die in de rij stonden wel."

Je kon er volgens Meulman alleen maar betalen met pin en dus werden er kinderen die met contanten wilden betalen, weggestuurd. "Ik vind dat je dat bij een zwembad niet kan maken, want er komen mensen met weinig geld of ze kunnen niet pinnen. Ik vind dat je als zwembad rekening moet houden met iedereen."

Dat het zwembad maar drie uur per dag open is, is tot daar aan toe. Maar waar Meulman zich nog het meeste druk om maakt, zijn de hoge prijzen.

"Het kost vijf euro en dat is voor maar drie uur zwemmen, terwijl je normaal voor dat bedrag een hele dag kan zwemmen. En het recreatiebad dat normaal verwarmd was, was net zo koud als het wedstrijdbad. Echt belachelijk."

Volgens SRO moet het recreatiebad verwarmd zijn en is het technisch onmogelijk dat het recreatiebad koud was. Wel heeft de organisatie in het kader van de landelijke campagne 'zet de knop om' de watertemperatuur met een halve graad verlaagd, om energie te besparen.

Naar aanleiding van de recente verkorte openingstijden heeft Moussa Aynan van Jouw Haarlem voor de zomervakantie nog vragen gesteld aan het college. "De zomervakantie kwam eraan, dus ik dacht: rek die tijden even op. Maar het is dus maar drie uur open, terwijl Zwembaden in IJmuiden en Heemstede wel de hele dag open zijn."

Volgens Aynan is het belangrijk dat een bad als het Boerhaave ruime openingstijden heeft. "Er is al weinig voor de Schalkwijkse jeugd. Zeker voor de kinderen die niet op vakantie kunnen of willen, zou dit een heel leuke vrijetijdsbesteding kunnen zijn."

Volgens SRO is personeelstekort de grote boosdoener. "Vrij zwemmen tussen 12.00 uur en 15.00 uur is het maximaal haalbare. Ook wij kampen met personeelskrapte en zijn dan ook op zoek naar gekwalificeerde zweminstructeurs", laat de organisatie in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten.

Wat betreft het pinnen stelt de organisatie het volgende: "Sinds corona zijn wij overgaan naar alleen maar pin-betalingen en hebben ook geen kasgeld meer in huis. Wij zien ook dat dat voor sommige klanten onverwachts is en zullen hiernaar kijken, om onze klanten hierover beter te informeren."

Voor Meulman en haar dochter zal het allemaal weinig verschil maken, na hun ervaring in het Boerhaavebad. "Ik ga er voorlopig echt niet meer heen. Ik vind het tegen het belachelijke aan."