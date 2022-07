Leden van Extinction Rebellion zijn na een demonstratie in het provinciehuis in Haarlem naar het politiebureau gebracht. Vijf demonstranten klommen over het hek en hingen een spanddoek aan het bordes met daarop de oproep aan de provincie om Tata Steel te sluiten.

Terwijl de vijf demonstranten op het bordes met een megafoon leuzen scanderen, staat een tweede groepje demonstranten voor het hek. "Tata moet dicht", zegt Josée van der Veer van Extintion Rebellion. "Het bedrijf maakt veel mensen ziek. Nu wordt onderzocht of het grondwater vervuild is met chroom. Het gaat van kwaad tot erger." Op de vraag of dit soort acties zin hebben, reageert demonstrant Roland van Hell bevestigend. "Soms moeten mensen even wakker geschud worden."

Sommige voorbijgangers reageren kritisch op de demonstratie. "Tata sluiten is een slecht idee", zegt een senior op de fiets. "Er werken daar minimaal negenduizend mensen. In totaal zijn er twintigduizend mensen in de omgeving mee verbonden. Waar praten we over? Dat er wat moet veranderen, dat is wat anders. Maar laat die mensen gewoon naar hun werk gaan." Een dame slaat van de overkant van de straat de demonstratie gade. "Mijn vader werkte vroeger bij Tata, mijn mond werd ermee gevoed. Maar de vervuiling die daar gaande is, is ook niet goed. Dus ja, ik steun deze demonstratie wel."

Een woordvoerder van de provincie zegt in een reactie dat de provincie de eis van Extinction Rebellion niet kan inwilligen: "Milieugedeputeerde Jeroen Olthof heeft vorige maand ook al demonstranten bij het provinciehuis te woord gestaan. Toen heeft hij uitgelegd dat de provincie niet aan de wens van sluiting kan voldoen. Tata heeft een vergunning en zolang zij aan de afspraken voldoen kunnen we die niet intrekken. Wel is het zo dat we voortdurend bezig zijn met aanscherpen van de eisen, en dus met het verminderen van de uitstoot. Dat lichten wij ook steeds toe."

Na twee uur besluit de politie in te grijpen. Een politiebus wordt voor het hek klaargezet. Vervolgens benaderen vier agenten de vijf demonstranten op het bordes. Na een kort gesprek wordt één demonstrant door twee agenten van het bordes gesleept. De rest van de demonstranten laat zich wat gewilliger afvoeren. "Vreselijk dat ze worden weggesleept", zegt Josée. "Dit zijn mensen die zich zorgen maken om het klimaat en om de woonomgeving en die worden nu weggesleept. Dat kan eigenlijk niet. Degene die weggesleept moet worden, is de overheid."