Vijf demonstranten van Extinction Rebellion zijn vrijdagmiddag van het bordes van het provinciehuis in Haarlem gehaald door de politie. Zij eisen, samen met een aantal mededemostranten, net als een maand geleden, de sluiting van Tata Steel.

Onze verslaggever ter plaatse zag het gebeuren: "De vijf zijn rond half twee het bordes afgesleept door de polite. Zo'n twee uur daarvoor waren ze over het hek van het terrein geklommen en het bordes op gegaan. Daar hingen ze een spandoek op en scandeerden ze onder andere dat Tata moet sluiten."

Ook aan de andere kant van het hek stond 'een handvol mensen' met spandoeken en kreten te protesteren tegen het staalbedrijf. Rond 14.00 uur waren het nog drie demonstranten.

Een woordvoerder van de provincie zegt in een reactie dat de provincie de eis van Extinction Rebellion niet kan inwilligen:

"Milieugedeputeerde Jeroen Olthof heeft vorige maand ook al demonstranten bij het provinciehuis te woord gestaan. Toen heeft hij uitgelegd dat de provincie niet aan de wens van sluiting kan voldoen. Tata heeft een vergunning en zolang zij aan de afspraken voldoen kunnen we die niet intrekken. Wel is het zo dat we voortdurend bezig zijn met aanscherpen van de eisen, en dus met het verminderen van de uitstoot. Dat lichten wij ook steeds toe."

Een maand geleden demonstreerden ook zo'n twintig mensen tegen Tata Steel bij het provinciehuis. Toen zijn drie mensen over het hek geklommen. Zij werden snel door de politie in de kraag gevat.