Ze was 36 jaar de steun en toeverlaat van tennissers in binnen en buitenland, de Haarlemse tennisracketspecialist José Tollenaar. José bespande niet alleen de rackets voor Haarlemse amateurs, maar ook was ze jarenlang actief op Wimbledon. "Roger Federer was echt een schat." Ze zal alle klanten missen want ze legde haar ziel en zaligheid in haar zaak.

In de tenniswinkel van José Tollenaar aan de Wagenweg in Haarlem centrum staan bloemen en kaarten die ze van klanten heeft gekregen. "Het doet me heel veel", zegt José met waterige ogen. "In de jaren heb ik met veel klanten een persoonlijke band opgebouwd. Dat zal ik vooral heel erg gaan missen."

José is vooral heel goed in het bespannen van tennisrackets. Ze leerde het vak van haar vader, Bert Tollenaar die in 1953 samen met zijn vrouw een zaak startte in Haarlem. Toen José als tiener de MAVO verliet, wilde ze niet verder studeren en kwam ze bij haar vader in de zaak. "Hij was een strenge leermeester hoor", vertelt José. "Als ik het racket niet zorgvuldig en strak had bespannen haalde hij het uit en moest het opnieuw. Maar daardoor leerde ik het vak wel heel goed beheersen."

Na het overlijden van haar vader nam Jose de zaak over. De naam Tollenaar werd een begrip in Haarlem en wijde omgeving. Maar ook in het buitenland bouwde José aan haar naam. Jarenlang ging ze zomers naar Wimbledon om daar tennisrackets te bespannen voor beroemde tennissers zoals Nadal, Roger Federer, Venus Williams en Kim Clijsters.

Een fotogalerie waar José met verschillende binnen- en buitenlandse tennishelden op staat, laat zien dat ze trots is op deze periode van haar leven. "Veel contact had je niet met de spelers hoor", vertelt ze. "Maar het was wel leuk als een speler steeds terug kwam met zijn of haar materiaal omdat hij of zij vond dat jij het racket weer moest bespannen. Daar ben ik best trots op."

Eind augustus sluit José definitief de deuren. Ze is 64 en het is mooi geweest. Een opvolger heeft ze niet. "Mijn dochter heeft die interesse niet en doet heel andere dingen. Dat respecteer ik natuurlijk", zegt José. Samen met haar man Marc, die ook actief was in de zaak, vertrekt ze binnenkort naar Spanje. Daar wil ze genieten van haar welverdiende pensioen. "Ik zal vooral het contact met de vele, lieve klanten missen."