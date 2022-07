De gemeente Zandvoort denkt niet dat de parkeerchaos gisteren in de badplaats een direct gevolg was van het veranderde parkeerbeleid. Sinds 1 juli mogen badgasten en dagjesmensen betaald parkeren in de wijken waar voorheen alleen vergunninghouders mochten staan. "Maar het probleem was vooral asociaal gedrag", stelt wethouder Martijn Hendriks. "En je zal met elke parkeerbeleid hebben dat er minder sociale mensen zijn die hun auto midden op de stoep neerkwakken. "

Volgens peilingen in het onderzoek NH-Pakeermeter van NH Nieuws doet sinds de invoering van het veranderende parkeerbeleid, zijn sommige bewoners gisteren tot een half uur bezig geweest om een parkeerplek te vinden. En ze ondervinden vandaag nog hinder. "Als ik straks weg wil moet ik twintig minuten lopen naar mijn auto", vertelt Dennis Tesselaar. Hij woont in de buurt vlak achter de boulevard, die gisteravond vol stond met blik. Ook op de stoep. "Als er een huis achter mij in brand zou staan, dan kan de brandweerwagen er gewoon niet langs."

Buurtbewoner Raymond zag een auto voor de opritten van hem en zijn buurman staan, waar met de letters NP duidelijk wordt gemaakt dat het geen parkeerplek is. Hun auto's konden er nog net omheen de oprit op, waardoor handhaving de auto niet wilde laten wegslepen.

De ergernis zat toen al diep bij Raymond, ook omdat hij vanaf 's ochtends vroeg al rondrijdende auto's in de straat zag. "En dan krijg je gedrag van tegen het verkeer inrijden, met hoge snelheden."

Wethouder Hendriks denkt dat hij niet veel kan doen aan het asociale parkeergedrag. Zandvoort laat door middel van borden aan het begin van het dorp weten wanneer de grote parkeerterreinen vol staan. "Maar mensen die naar het strand willen gaan na een uur rijden niet meer omdraaien." Handhaving is dan de enige optie. Maar gisteren hadden die hun handen vol, ook aan de handhaving van de orde op het 9 kilometer lange strand van Zandvoort.

Signalen voor evaluatie

Dat bewoners door het nieuwe parkeerbeleid geen plek kunnen vinden in hun eigen volgepakte woonstraten, en daardoor een stuk verder moeten lopen, wordt door Hendriks wel als een potentieel gevolg erkend. "Dat zou een element kunnen zijn van het nieuwe parkeerbeleid, dat zijn de signalen die we meenemen in de evaluatie in oktober." Hoe hij dat wil gaan aanpakken, wil hij nog niet kwijt. Een eerste evaluatie zal eerst na het zomerreces door de gemeenteraad besproken worden.