Voor de kust van Zandvoort zijn dinsdag enkele spitssnuitdolfijnen gespot en terug de zee in geduwd door badgasten. Op nieuwe beelden is te zien dat een vrouw, die ook in het water lag, op het dier probeert te klimmen. "Ik heb in de zestien jaar dat ik dit werk doe, nog nooit zoiets gezien", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Het voorval roept niet alleen verontwaardiging op bij de strandgangers die de spitssnuitdolfijn weer terug de zee in duwen. Op internet regent het hatelijke reacties en ook bij SOS Dolfijn komen tientallen boze mails binnen.

"Ik weet dat walvissen en dolfijnen bijzondere reacties bij mensen kunnen oproepen", vertelt Van den Berg. "Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt." Ze legt uit dat je de staat van de spitssnuitdolfijn kunt vergelijken met een aangereden hond. "Dat je die op straat ziet liggen en denkt 'daar klim ik even op'. Misschien heeft die vrouw niet doorgehad dat de walvis net gered was, maar dit is gewoon dierenmishandeling"

Van den Berg vertelt dat de actie van de vrouw 'super schadelijk' is voor de kleine walvis. De spitssnuitdolfijn is namelijk enorm gevoelig voor stress. "Deze walvis was aan het stranden, is vervolgens door ongeveer tien omstanders gekeerd en in dat stressmoment klimt iemand er bovenop." Die stress kan het dier zelfs fataal worden.

Ook met de klimmende vrouw had het minder goed kunnen aflopen. "Een klap van de staart van dit dier kan zo een paar ribben of een arm breken", gaat Van den Berg verder. "Als-ie in paniek raakt, kan het dier om zich heen gaan slaan en zo proberen weg te komen."

Hoe het op dit moment met de tandwalvis gaat, is niet bekend. "Lokale vrijwilligers zijn vanochtend al even op het strand gaan kijken", laat Van den Berg weten. "We hebben nog niks gezien, dus laten we hopen dat dat goed nieuws is.