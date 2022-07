De Cruquiusbrug tussen Haarlemmermeer en Heemstede wordt na negentig jaar vervangen voor een duurzame variant. Omwonenden vinden dat een goed idee, maar de operatie baart hen zorgen. Eerdere werkzaamheden - inmiddels zo'n tien jaar geleden - veroorzaakten flinke schade aan hun woningen.

Tien jaar later zijn in sommige woningen aan de Bennebroekerdijk de scheuren nog goed zichtbaar. De meeste gedupeerden kregen de schade vergoed, maar de bewoners kijken wel met argusogen naar de voorbereidende werkzaamheden.

Begin dit jaar zagen omwonenden de eerste groenwerkers en bouwvakkers in de buurt van de brug. Zo zijn er begin februari zeven bomen gekapt, werd een maand later een extra zandlaag aangebracht en is de voetgangerstunnel in ieder geval tot maart 2023 afgesloten.

De provincie vervangt de brug om de bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid te garanderen. Het oostelijk deel van de brug (rijstroken richting Heemstede) wordt volledig vervangen.

De overgang wordt breder waardoor meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers. Ook wordt de voetgangerstunnel aangepakt en komt er aan de kant van Cruquius (richting Haarlemmermeer) een fietsonderdoorgang. Aan die kant wordt de brug niet vervangen, maar gerenoveerd.

De werkzaamheden zouden volgens planning begin 2024 afgerond zijn, wat betekent dat de omwonenden in ieder geval twee jaar tegen een bouwput aankijken.

De bewoners zijn het met de provincie eens dat de brug een opknapbeurt kan gebruiken. Toch zit het de inwoners van Cruquius niet lekker. Een inloopavond in 2019 is tot nu toe het enige moment geweest waarop de bewoners zijn geïnformeerd.

Wel is bekend dat de nieuwe brug energieneutraal, circulair en zo onderhoudsarm mogelijk wordt. Dit moet voorkomen dat verkeer tijdens toekomstige werkzaamheden hinder ondervindt. De brugverbinding moet zelfvoorzienend worden en zal dus zelf energie gaan opwekken.