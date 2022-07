Strandgangers bij de kust van Zandvoort hebben dinsdagmiddag een spitssnuitdolfijn die dreigde te stranden, geholpen om in zee terug te keren in zee, meldt stichting SOS Dolfijn. Op beelden die de stichting heeft verspreid, is te zien hoe mensen het dier vanuit het ondiepe water richting de zee duwen.

Spitssnuitdolfijnen zijn walvissoorten en leven normaliter niet in de Noordzee. De dieren zwemmen in diepe wateren, dus dat ze nu hier zwemmen is zorgwekkend, legt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn uit.

In totaal zijn waarschijnlijk drie spitssnuitdolfijnen waargenomen. De stichting noemde dit eerder op de dag "verontrustend", omdat deze diepzeedieren niet goed weten te overleven in de Noordzee. Een reddingsteam van SOS Dolfijn rukte daarom uit.

De spitssnuitdolfijn die in de middaguren dreigde te stranden had rond 17.45 uur opnieuw hulp nodig, omdat het dier was gestrand op een zandbank. "Dankzij de fantastische hulp van de KNRM Zandvoort en de Zandvoortse Reddingsbrigade kon ons team goed uitkijken naar de dieren in nood vanaf het water en land. Zelfs een heli in de lucht keek mee uit", aldus SOS Dolfijn.

Omstanders hielpen het beest weer naar dieper water. "Wat dat betreft is het mazzel dat het vandaag druk is op het strand", benadrukt Van den Berg. Het zal niet gemakkelijk zijn geweest om het dier terug te duwen: volwassen spitssnuitdolfijnen zijn rond de 4,5 meter lang en wegen een paar ton.

Het reddingsteam is tot na 21.30 uur in de regio Zandvoort geweest om uit te kijken naar de verdwaalde dieren. Ze zijn niet meer waargenomen. Woensdagochtend wordt er opnieuw gekeken of de dolfijnen er nog zijn. "We gaan duimen voor een goede afloop. Ondanks dat de soort een diepzeewalvis is en niet bepaald goede kansen heeft in de Noordzee, hopen we dat de dieren de Noordzee weer weten te verlaten."