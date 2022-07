Voor de kust van Zandvoort zwemmen enkele spitssnuitdolfijnen. Ze doken dinsdagmiddag plots op tussen nietsvermoedende strandgasten, die meteen te hulp schoten. Opvallende beelden, maar vooral een zorgelijke situatie, zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. De dieren overleven normaal gesproken niet in de Noordzee. Er is daarom een grote hulpactie op touw gezet.

Spitssnuitdolfijnen zijn walvissoorten en leven normaliter niet in de Noordzee. De dieren zwemmen in diepe wateren, dus dat ze nu hier zwemmen is zorgwekkend, legt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn uit.

Het gaat waarschijnlijk om een moeder en haar kalf, maar er komen diverse meldingen over de aantallen binnen bij het dolfijnenmeldcentrum. De moeder kwam eerder al te dicht bij de kust en kwam daar vast te zitten.

Omstanders hielpen het beest weer naar dieper water. "Wat dat betreft is het mazzel dat het vandaag druk is op het strand", benadrukt Van den Berg. Het zal niet gemakkelijk zijn geweest om het dier terug te duwen: volwassen spitssnuitdolfijnen zijn rond de 4,5 meter lang en wegen een paar ton.

SOS Dolfijn is samen met het KNRM en de reddingsbrigade bezig met een grote actie om de dolfijnen te redden. Eerst worden de dieren gelokaliseerd waarna boten tussen de dolfijnen en de kust in varen. "Zo willen we voorkomen dat ze nog een keer richting de kust zwemmen."

Van den Berg is er nog niet zeker van of het goed zal aflopen met de dieren. "We zijn nog druk met de reddingsactie bezig."