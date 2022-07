Tot grote blijdschap van de omwonenden van de Schoterveenpolder in Haarlem, hebben de koeien in het weiland de schaduw onder het tentdoek gevonden. Maandagavond is dit schaduwdoek met vereende krachten provisorisch opgezet.

De buurtbewoners maken zich al enkele jaren zorgen over de jonge koeien, die op het weiland midden in een stadse buurt mogen grazen. Door de hitte kunnen ze volgens dierenkenners flinke darmproblemen ontwikkelen. In de ochtend, de namiddag en avond is er wel voldoende schaduw door de bomen rondom het weiland. Maar juist op het heetst van de dag is er nergens verkoeling te vinden voor de koeien. Door een petitie heeft de gemeente deze winter besloten een bosjes te plaatsen, dat rond het middaguur ook schaduw levert. Maar deze bomen zijn nog niet groot genoeg. Jacqueline van den Broek, buurtbewoonster en raadslid voor de Partij voor de Dieren en haar dochter Suza Tolsma zijn de stuwende kracht achter de strijd voor de schaduw voor de koeien. Samen met andere buurtgenoten zette ze gisteravond het tentdoek op. En Suza had er terecht alle vertrouwen in dat de koeien de schaduw zouden vinden, blijkt uit de foto's die haar moeder aan NH Nieuws stuurt. In de middag werd er ook een tweede doek opgehangen zodat dinsdag alle koeien beschutting hebben. Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem