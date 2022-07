Omwonenden van het Haarlemse Schoterveensepolder hebben zondagavond een tentdoek gespannen in het weiland waar een paar jonge koeien grazen. Anders hebben de dieren de komende dagen tijdens de extreme hittegolf niet voldoende schaduw, denken ze. De bomen die de gemeente op initiatief van de buurt heeft geplant, zijn nog niet hoog genoeg om verkoeling te bieden.

De bomen die op den duur schaduw moeten bieden aan de koeien, zijn in december geplant. De buurt had hier al jaren om gevraagd. Na inzameling van zo'n duizend handtekeningen, gaf de gemeente haar akkoord.

Nu de komende dagen al snel temperaturen van boven de dertig aankomen, wilden de initiatiefnemers van die petitie niet lijdzaam toekijken. "Koeien krijgen al boven de twintig graden hun warmte niet goed kwijt", weet omwonende Jacqueline van den Broek, die ook namens de Partij van de Dieren in de gemeenteraad zit.

Tijdelijke oplossing

In de vroege ochtend en in de namiddag en avond bieden een paar hoge bomen rondom het weiland wel genoeg schaduw. Maar juist op het heetst van de dag niet. "We hebben de gemeente gevraagd of we nu even iets tijdelijks mochten regelen. Dat was oké, dus zijn we met vereende krachten een schaduwdak aan het maken."

Suza Tolsma probeert met een buurjongen samen de koeien al richting het tentdoek te bewegen, maar die wachten even af totdat de buren uit hun weiland zijn verdwenen. En of ze het dan wel aandurven in de buurt van die vreemde constructie te komen is de vraag. Suza heeft er vertrouwen in: "Ik denk dat ze eerst gaan besnuffelen en dat ze er dan wel gebruik van gaan maken."