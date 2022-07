Dankzij een klinkende overwinning op Curaçao is Nederland vanavond eindwinnaar geworden van de Honkbalweek Haarlem. Nederland won de finale uiteindelijk met 6-1.

In de eerste vier innings kwamen er maar sporadisch mensen op de honken. Dit kwam grotendeels door het sterke werpen van Shairon Martis namens Nederland en Ruderly Manuel voor Curaçao.

Uiteindelijk werd het verzet van Curaçao, dat verrassend in de finale stond, in de vijfde inning gebroken. Nederland scoorde hierin vijf keer en gaf deze voorsprong in de resterende twee innings niet meer uit handen.

Nederland begon sterk aan de Honkbalweek met twee zeges, maar verloor daarna drie keer op rij. Desondanks kwam volgens assistent-coach Tjerk Smeet, die de met corona besmette bondscoach Evert-Jan 't Hoen verving, de eindzege niet als onverwachts. "Voor ons was dit geen verrassing. Wij hebben ons goed voorbereid. De doelstelling was de finale en als je dan in de finale staat dan moet je hem ook winnen", aldus Smeets na afloop van de finale.