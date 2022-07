De organisatie is een kleine twee maanden voor de F1-race op Circuit Zandvoort klaar voor de tweede edtitie van de Dutch GP. In tegenstelling tot vorig jaar met volgepakte tribunes en meer entertainment naast het circuit. En ondertussen zijn de gesprekken voor contractverlenging ook gestart.

Door corona mochten vorig jaar per dag 70.000 komen, nu worden dat er 110.000. Problemen gaat dat volgens de organisatie niet geven. "We waren vorig jaar ook al voorbereid op volledige capaciteit, maar dat ging op het laatste moment niet door. Mooie is dat toen maar 2 procent met de auto is gekomen. Als we die cijfers weer halen, dan hebben we een vlekkeloos evenement", aldus circuitdirecteur Robert van Overdijk.

Sowieso wil de organisatie naar minder auto's toe, hoe gek dat ook klinkt voor een Formule 1-race. "We faciliteren nu al geen parkeerplekken meer om over te stappen", aldus Van Overdijk, die de ambitie heeft de eerste autoloze Grand Prix van de wereld te worden. Al blijven er voorlopig nog wel auto's vanuit F1-organistor FOM en de F1-teams welkom. "Ik snap dat daar vragen over zijn, maar dat is contractueel geregeld. Maar ook daarover willen we graag in gesprek."

Er is geleerd van het vorige raceweekend in Zandvoort. Kleine dingen, maar ook grotere zoals hoe om te gaan met grote groepen publiek. "Vorig jaar hadden we een groot podium waar 30.000 mensen konden komen. We willen nu voorkomen dat grote groepen telkens heen en weer bewegen. Dus nu komen er vier kleinere podia die ook vanaf de tribunes te zien zijn", aldus Overdijk.

Ook bij de Zandvoortse coureur Jan Lammers, tegenwoordig sportief directeur van de Dutch GP, begint het alweer te kriebelen. Maar kan het nog wel beter dan vorig jaar? Alles verliep soepel, het weer was mooi, en - het belangrijkste - Max Verstappen won de race. "Vorig jaar blijft leuk, en dit komt er gewoon bij. Dus dit wordt op een andere manier leuk. En ik ga er vanuit dat ook al vat de regen met bakken uit de hemel, dan denk ik dat het nog steeds een heel bijzondere dag is."

Dit weekend staat het circuit nog in het teken van de Historic Grand Prix met volop oude racewagens. Maar ondertussen is de opbouw voor de Dutch GP ook begonnen. De eerste tribunes worden opgebouwd. De laatste dingen worden in augustus gedaan als het circuit volledig op slot gaat.

Toch is er nog wel een obstakel te overwinnen. Nadat natuurorganisaties door de rechters in het ongelijk waren gesteld, stapten ze naar de Raad van State. Die zaak dienst dinsdag. Volgens de natuurorganisaties stoot het circuit door de F1-race teveel stikstof uit. Circuitdirecteur Robert van Overdijk vertrouwt op een goede afloop. "We hebben al 36 procedures doorlopen en ook allemaal gewonnen. Onze vergunningen zijn uit alle hoeken en gaten bekeken. Dus we verwachten dat we deze ook prima voor elkaar hebben."

En zelfs als de natuurorganisaties in het gelijk worden gesteld, wordt niet verwacht dat het de Formule 1-race niet door kan gaan. "Want het gaat over onze uitstoot gedurende het hele jaar. Dus niet alleen om de Dutch Grand Prix."

Circuit Zandvoort heeft een contract voor drie jaar om een F1-race te organiseren. Maar internationaal is het enthousiasme na vorig jaar groot. Ook Zandvoort zelf wil graag langer door, dus is begonnen met gesprekken over een contractverlenging. "Het is geen abc-tje, maar we zijn al in gesprek met onze hoofdsponsoren."

Ook spraken Jan Lammers en Robert van Overdijk hun schande uit over de wantoestanden tijdens de laatste Formule 1-race, afgelopen weekend in Oostenrijk. Er waren meerdere meldingen gedaan van enkele Nederlandse fans die zich seksistisch en racistisch gedroegen.

"Ik denk dat de helft van die mensen zichzelf schamen. Ik hoop dat die genezen zijn van dit soort domme acties. Wij hebben vorig jaar hier geen problemen gehad, maar we waken er erg voor", alsdus Jan Lammers.

Robert van Overdijk vult aan: "Het is heel triest dat dit gebeurt. Maar bij ons komen meer families, terwijl in Oostenrijk veel vriendengroepen zijn. Wij hebben laten zien hoe een familie-evenement er ook uit kan zien. Maar we zullen kijken hoe we er op in moeten spelen om ervoor te zorgen dat iedereen hier een schitterende tijd heeft."