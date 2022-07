Opnieuw zijn er deze zomer plannen voor een meerdaags evenement op buitenplaats Elswout. Dit keer gaat het om een openluchtbioscoop met klassieke films voor driehonderd bezoekers per avond. Stichting Behoud Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) en omwonende Raoul Trentelman zijn onaangenaam verrast.

Het evenement staat gepland voor drie avonden op 11, 12 en 23 augustus. Zo'n driehonderd bezoekers kunnen dan 's avonds in de openlucht op strandstoelen klassieke films bekijken. De omvang van dit evenement is vele malen kleiner dan de plannen vorig jaar voor een muziekevenement waarbij duizenden bezoekers naar Elswout zouden komen. Maar het gaat Trentelman niet specifiek alleen om de omvang van de filmavonden.

"Er zijn veel betere locaties voor een evenement als deze, waarom dan hier? Waarom werkt Staatsbosbeheer (eigenaar van buitenplaats Elswout) mee aan een evenement hier binnen de context van vorig jaar? Toen hebben zesduizend mensen gezegd dat we geen evenementen willen op Elswout. Als je dit toestaat, zet je in feite de poort open voor andere evenementen", aldus Trentelman.

Ook Remco Oexeman van Stichting Behoud Erfgoed Zuid-Kennemerland begrijpt niet dat Staatsbosbeheer een vergunning verleent voor de filmavonden. "Als het doorgaat, is dit een voorbode voor de toekomst. Dan krijg je straks veel meer evenementen en dat verstoort toch de natuur. Elswout ligt in Natura 2000-gebied en het is een beschermd rijksmonument. Dit moet je gewoon niet willen."

Staatsbosbeheer laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat er per evenement wordt gekeken of het past bij de locatie. "Het is niet dat er niks mag plaatsvinden. We hebben ook evenementen als Oerol op Terschelling en Into the Great Wide Open op Ameland, wat ook in de natuur plaatsvindt", zo laat een woordvoerder weten.

Raoul Trentelman laat het er niet bij zitten en heeft een petitie opgezet om het evenement Movies at Elswout tegen te houden. "Eigenlijk wil ik het breder trekken zodat we niet bij elk evenement opnieuw een petitie moeten starten. Maar ik geloof dat ik daarvoor dan weer een nieuwe petitie moet beginnen. Deze week zitten we nog met Staatsbosbeheer om tafel en ik hoop dat we daar met een goed gesprek verder komen."