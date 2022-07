Het begint nu echt op te vallen in dé winkelstad van Noord-Holland. In de Grote Houtstraat in Haarlem zijn eigenlijk alleen nog maar de grote winkelketens open tijdens de donderdagse koopavond. En In de 'gouden straatjes' met de leuke snuffelboetiekjes kan je een speld horen vallen. "In de veertien jaar dat ik hier nu zit is dat op een gegeven moment van 50 procent van de winkels die open waren, teruggezakt naar drie of vier winkels op een koopavond", is de conclusie van winkelier Jeroen Idsinga in de Gierstraat.

Het beeld dat de winkeliers worstelen met die koopavond, zoals blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs de provinciale steden, merken ook de Haarlemmers en de toeristen. Twee dames uit Emmen die een paar dagen in Haarlem vertoeven doen vlak voor sluitingstijd om 18.00 uur gisteravond nog snel even een paar winkels aan. "Wij zijn hier nu twee dagen te gast en is het wel leuk als het open zou zijn."

Maar uit een paar vragen aan drie jonge meiden blijkt al snel de reden voor het ter ziele gaan van ook de Haarlemse koopavond. "Is het niet één keer in de maand of zo?" Ze kijken verbaasd als dat elke donderdag blijkt te zijn.

Een man die geduldig buiten wacht op zijn vrouw en dochter moet altijd voetbaltrainen op die donderdag. "En je hebt zoveel openingstijden, zaterdag, zondag, de hele week. Ik denk dat weinig mensen het nog missen, de koopavond."

Maar de klant die nog net op tijd even bij een kookwinkel naar binnen gaat voor een kadootje, vindt het wel erg jammer dat er nog amper winkels open zijn. "Dat is heel jammer, want dan ga je niet zo snel op pad. Dan kom je voor dichte winkels en dat is niet zo leuk."

Als eigenaar Jeroen Idsinga van de kookwinkel Bij De Heren afrekent met zijn twee laatste klanten op donderdag even na 18.00 uur, sluit hij de deur. Sinds vier jaar heeft hij de koopavond omgeruild voor 'meer vrije tijd'. Hij wijt de teloorgang van de koopavond aan de drukte van zijn klanten. "Mensen komen thuis na het weken, moeten dan nog even eten en kinderen moeten naar bed. Dan ben je op zijn vroegst om acht uur in de stad."

Koopzondag

En zoals centrummanager Falco Bloemendal en meer winkeliers al concluderen: na de invoering van de koopzondag elke week, is juist de koopavond overbodig geworden. "Als je de keus hebt om te winkelen op zondag, rustig in de middag tot een uur of vijf, dan heb je vijf uur de tijd in plaats van dat je in een uur redelijk rot moet haasten."

Buddie ter Meulen van 'The Pop Shop' in de Gierstraat had het liefst nog wel op donderdagavond open willen zijn voor zijn jongere klanten, die in de alternatieve kledingwinkel hun slag zouden willen slaan. Maar ook hij zag de klandizie teruglopen. "En dan kost het je personeel en ga je met de horde mee en sluit je ook." Hij denkt dat er in Haarlem nog wel een extra reden is waarom de koopavond al jaren geleden is afgetakeld.

"Maar als je googlet op 'koopavond Haarlem' kom je als eerste artikel tegen dat de koopavond in Haarlem is gestopt", vertelt Buddie. Dat is een nieuwsartikel uit 2015 over een proef om de donderdag tot 22.00 uur open in te ruilen voor drie avonden tot 19.00 uur. Dat die proef na twee maanden gestopt werd, is daarna nooit goed gecommuniceerd, waardoor de klanten wegbleven.

Eén winkelier houdt nog stand in de Gierstraat. Markus Praat sluit pas om 20.00 uur zijn winkel 'Sense of Place' met biologische wijnen en ciders. Hij had zo gehoopt dat er in Haarlem een bruisende winkelavondcultuur zou zijn, net zoals hij eerder met een winkel in New York had ervaren. En met de opening van een tweede Nederlandse winkel in Amsterdam denkt hij dat wel weer te gaan krijgen.

Met het oog op dat Amsterdamse filiaal, zou ook Markus voor donderdagavond personeel moeten inhuren om op koopavond in Haarlem open te blijven. Dus ook hij denkt er nu sterk over om dan maar eerder zijn rolluik op te halen en de deur te sluiten. Want hij kan het zich ook niet voorstellen dat de koopavond in Haarlem weer in oude luister wordt hersteld. "De mensen die op een mooie avond door de stad lopen zien ook dat de stad dicht is. Dus ik denk niet dat die de donderdag denken, 'laat ik de stad ingaan'."

De twee dames uit Emmen zijn voor 18.00 uur klaar met shoppen en gaan een hapje eten. De buit van het dagje winkelen in Haarlem is een boek. "En dat kan je gewoon ook bij ons kopen in Emmen." Lachend vervolgen ze hun weg door de steeds leger wordende Grote Houtstraat.