27 havisten van het Eerste Christelijk Lyceum zitten na het behalen van hun diploma nog steeds in spanning: ze willen volgend jaar doorstromen naar het vwo, maar er zijn slechts 17 plaatsen beschikbaar. Zoals het er nu naar uitziet, moet een aantal van deze leerlingen op zoek naar een andere school.

Het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) wil ook na herhaaldelijk aandringen NH Nieuws niet te woord staan. Wel laat de school weten dat deze kwestie 'de volledige aandacht' heeft. Het probleem op het ECL kwam aan het licht dankzij een artikel in Trouw. Andere scholen in Haarlem bevestigen het probleem.

Het Coornhert Lyceum, dat zelf genoeg plek heeft voor interne doorstromers, is ervan op de hoogte dat leerlingen van het ECL op zoek zijn naar een plek. "We zijn nog niet benaderd door het ECL, maar wel door ouders die zich aan het oriënteren zijn", vertelt conrector Germain Creyghton.

Ze zouden op het Coornhert nog enkele plekken hebben. "Wel kijken we eerst naar onze eigen leerlingen en het moet passen met het vakkenpakket, maar dan zijn de leerlingen van buitenaf in 5 vwo van harte welkom", aldus Creyghton.

Op het Mendelcollege merken ze dat steeds meer leerlingen intern doorstromen, maar de school komt nog niet in de problemen. "Wij zien de laatste jaren dat doorstromen steeds lastiger wordt en voor dit jaar kan het wel eens kritisch worden", zegt Jan-Mattijs Heinemeijer, rector van het Mendelcollege, waar zo'n 40 vmbo'ers doorstromen naar de havo en ongeveer 25 havisten volgend jaar vwo gaan doen.

Heinemeijer is geen fan van drempelloos doorstromen. "Ik weet niet of het wel zo'n geweldige regeling is. Het impliceert wel heel erg wat de overheid al langer uitdraagt: dat het over excelleren moet gaan. Het vwo is een soort ultieme droom. Maar wat is er mis een goede havist die naar het hbo gaat?"

Extra havo-klas

Volgens Heinemeijer is de groep vmbo'ers die wil doorstromen naar de havo nog groter. "Daar is het probleem ook groter, omdat er veel categorale vmbo'ers zijn die door willen", aldus de rector.

Dit erkent ook Els Dinkla, rector van het Rudolf Steiner College. "Door de doorstromers van vmbo naar de havo hebben we een extra havo-klas ingericht, maar of dat komt door drempelloos doorstromen, weet ik niet. Wij hebben afgelopen jaren meer leerlingen gekregen, dus dan stromen er ook automatisch meer leerlingen door."

Het ziet er nog niet naar uit dat het Rudolf Steiner College geen plek heeft voor doorstromers. Dinkla: "Dat gaan we de komende jaren zien, maar we hebben nog speling."

Oplossing

Er ligt volgens Heinemeijer nu een opdracht voor alle besturen in Kennemerland om een plek voor deze leerlingen te vinden. "Dat zal nog een aardige puzzel worden", erkent de rector.

Aankomende woensdag komen de schoolbesturen uit de regio samen om hierover te overleggen.