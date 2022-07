Strak in pak naar de nieuwste Minion-film: het is een trend op TikTok die uit de Verenigde Staten en Engeland komt overwaaien naar Nederland. Vandaag werden tientallen 'gentleminions' gespot bij een bioscoop in Haarlem, die zich opmaakten voor een luidruchtige middag. "Lekker schreeuwen zo."

De nieuwe animatiefilm is onderdeel van de Despicable Me-franchise. Recentelijk is een nieuwe film uitgekomen over de Minions, de gele wezentjes uit de film. Het is het tweede deel van de Minios, waarbij een hype is ontstaan: strak in pak en met veel lawaai naar de film.

"Ik weet eigenlijk niet waarom, het is gewoon heel leuk om te doen", zegt een jonge bezoeker. Een duidelijke reden achter het dragen van een pak is er namelijk niet. "Het is gewoon grappig dat we eigenlijk veel te oud zijn voor deze film en dat we er dan zo serieus gekleed heenkomen", zegt een ander.

Overlast

Steeds meer bioscopen in Engeland laten geen jongeren meer toe die in pak naar de Minions-film gaan. Want hoewel de bezoekers netjes zijn gekleed, zorgen zij voor veel overlast. Het blijkt onderdeel te zijn van het raadselachtige fenomeen om te schreeuwen tijdens de film.

"Keihard 'King Bob' schreeuwen, dat is een uitspraak van de eerste Minions-film", verklaart een jonge knul. Het is een grap onder de jongeren dat er hard geschreeuwd wordt. Ook wordt hard geklapt en een speciaal handgebaar gemaakt. De bezoekers hebben er dikke pret om.

'Leukste film van het jaar'

Bioscoopketen Pathé liet weten dat de bezoekers in pak uit de bioscoop gezet kunnen worden als zij te veel lawaai maken. Sommigen kiezen daarom eieren voor hun geld en laten hun pak thuis.

"Mijn pak lag al klaar, maar het was toch een te groot risico. Als je eruit gestuurd wordt dan mis je één van de leukste films van dit jaar, dat wil je natuurlijk niet", besluit een liefhebber van de film.