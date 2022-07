De Provincie Noord-Holland heeft excuses aangeboden voor de rol van het Hollands gewest in het slavernijverleden. commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, deed dat vanmiddag namens het provinciebestuur tijdens de viering van Keti Koti in Paviljoen Welgelegen in Haarlem.

Noord-Holland is de eerste provincie van Nederland die het boetekleed aantrekt. Met dit symbolische gebaar wil het provinciebestuur bijna 160 jaar na dato verantwoordelijkheid nemen voor het slavernijverleden. "We zijn nu een provincie. Een ander gebied, met een andere overheid en een andere rol, in een andere tijd. Ook al bestaat het gewest Holland al heel lang niet meer, we hebben - net als de toenmalige bestuurders - een verantwoordelijkheid te dragen."

De erfenissen van het slavernijverleden, zoals raciale ongelijkheid, zijn tot op de dag van vandaag voelbaar in de samenleving. Het nemen van die verantwoordelijkheid begint met erkenning, stelt de Provincie. "Zeker als dat verhaal nog altijd pijn doet, generatie op generatie", verklaarde Van Dijk.

En daarom zegt de provincie nu: sorry. "Aan de nazaten van tot slaaf gemaakten, mensen die vandaag nog het onrecht van toen ervaren, bied ik namens de provincie Noord-Holland excuses aan. Excuses voor wat onze gezagsdragers hebben aangericht in het leven van onschuldige mensen. Wij nemen daar in deze tijd afstand van."

Door jaarlijks Keti Koti te herdenken, samen te werken met organisaties die strijden tegen discriminatie en dialoogtafels en slavernijexposities te organiseren, wil de provincie bijdragen aan het maatschappelijke debat over de slavernijverleden. "We willen Noord-Hollanders betrekken bij de complexiteit en gevoeligheid rond dit thema. Het doel is om meer begrip en bewustzijn te creëren over wat het slavernij- en koloniale verleden tot op de dag van vandaag betekent."

'Verborgen Noord-Holland'

De viering van Keti Koti in het provinciehuis is ook meteen het startschot voor de opening van de tentoonstelling 'Verborgen Noord-Holland'. De tentoonstelling biedt een kijkje in de Noord-Hollandse handel en uitbuiting van slaven en moet een completer, inclusiever beeld geven van de geschiedenis.

Want niet alleen in Amsterdam, maar ook in steden als Alkmaar, Beverwijk, Hoorn, Haarlem en Zaandam zijn sporen uit het slavernijverleden terug te vinden. "Ik hoop dat deze dag en deze tentoonstelling bijdraagt aan meer openheid. Aan het uitwisselen van verhalen en het luisteren naar elkaar. Samenleven begint met dat je elkaar altijd voor vol aanziet. Laat dat de boodschap zijn."

Op en rond Keti Koti staan er verschillende tentoonstellingen en activiteiten op de agenda. "Zo kan iedere Noord-Hollander op een laagdrempelige manier leren over de diepe historische connecties van de provincie met de koloniale wereld."