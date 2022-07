Het nieuwe gevreesde parkeerbeleid in Zandvoort, waarbij overal in het dorp tegen betaling geparkeerd kan worden, gaat vandaag in. De gevolgen van dit nieuwe parkeerplan worden de komende maand duidelijk, maar dat veel Zandvoorters hier niet blij mee zijn, staat vast.

In de afgelopen maanden is er al veel om te doen geweest, het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort. Bewoners, logiesverstrekkers en sportverenigingen hebben hun ongenoegen geuit over het plan richting de gemeente.

Er zijn petities gestart en er zijn zelfs ambtenaren van de gemeente met de dood bedreigd op een inloopbijeenkomst. Maar ondanks de vele bezwaren heeft de nieuwe coalitie de plannen niet meer terug kunnen draaien en gaat het nieuwe parkeerbeleid per vandaag in.

Wat gaat er gebeuren?

Waar tot vandaag per wijk nog verschillende parkeerregels golden, heeft de gemeente nu gekozen voor een eenduidig beleid en gelden vanaf vandaag dezelfde parkeerregels in heel Zandvoort.

Bewoners kunnen uitsluitend met een parkeervergunning op straat parkeren en bezoekers kunnen voortaan tegen betaling in alle woonwijken parkeren. Alleen in het centrum geldt een maximumparkeerduur van twee uur, in alle andere wijken kunnen bezoekers tussen tien uur 's ochtends en tien uur 's avonds tegen betaling parkeren.

En daar maken veel bewoners zich zorgen om. Vooral in de Admiralenbuurt en Parkbuurt, die vlak achter de boulevards liggen, vrezen ze dat de buurten vol komen te staan met dagjesmensen en toeristen waardoor er niet voldoende parkeerplekken meer overblijven voor de bewoners zelf. Ook denken ze dat het rustige karakter van de wijk zal worden aangetast doordat bezoekers in deze wijken op zoek gaan naar parkeerplaatsen.

De gemeente wil dit probleem ondervangen door in woonwijken hogere parkeertarieven te heffen dan op de grote parkeerterreinen aan de rand van het dorp. Maar veel bewoners denken niet dat het tarief van 3,50 euro in de wijk, versus 2,50 euro per uur op een parkeerterrein, het verschil gaat maken.

"Volgens mij is echt iedereen in onze wijk tegen het betaald parkeren hier. Er zijn niet voor niets ooit parkeervergunningen in onze buurt ingevoerd, dat was omdat het één grote chaos was. Deze buurt staat elke dag al helemaal vol met alleen auto's van bewoners, daar kunnen helemaal geen auto's meer bij. Onze buurt kan die parkeerdruk van dagjesmensen en toeristen helemaal niet aan", vreest Saskia, bewoner van de Parkbuurt.

Logiesverstrekkers

Ook logiesverstrekkers in de wijken Nieuw-Noord, Oud-Noord en bij Entree van Zandvoort zijn niet blij met het nieuwe parkeerbeleid. Hun gasten mogen niet meer in de straat parkeren met een speciale toeristenvergunning, maar moeten voortaan hun auto's op parkeerterreinen aan de randen van Zandvoort parkeren. En dat betekent in de praktijk dat ze een stuk moeten lopen om bij hun auto te komen. In sommige gevallen wel een half uur.

Clementine Lentink, van Logies Zandvoort, vreest dat het nieuwe beleid de toeristen weg zal jagen uit Zandvoort. "Wij verhuren veel via booking.com, Airbnb en Ferienhaus. Daar gaan mensen een beoordeling op schrijven. En dan wordt de beoordeling: 'Zandvoort is zo ongastvrij. We gaan wel naar Noordwijk.'"

Jong Zandvoort

De partij Jong Zandvoort heeft zich vanaf begin dit jaar tegen het huidige parkeerplan uitgesproken en won daarmee de gemeenteraadsverkiezingen. Het is de partij niet gelukt om het nog terug te draaien, maar wel komt er gelijk na de zomer een evaluatie om de grootste knelpunten op te lossen.