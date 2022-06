Handhavers zullen coulant zijn en bij de invoering van het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort en niet op jacht gaan naar foutparkeerders om ze op de bon te slingeren. De nieuwe wethouder van het parkeerbeleid, Martijn Hendriks van Jong Zandvoort, heeft in de raadvergadering gisteravond toegezegd dat handhavers met passende terughoudendheid te werk zullen gaan en vooral zullen helpen en adviseren.

Vrijdag wordt het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort ingevoerd, waarbij inwoners middels een vergunning op straat mogen parkeren en bezoekers voortaan tegen betaling in alle wijken hun auto neer kunnen zetten. Ondanks veel verzet van Zandvoorters tegen dit plan, zijn ook nog niet alle problemen opgelost.

Zo zijn er nog heel wat Zandvoorters die vooralsnog geen vergunning krijgen om op straat te parkeren, omdat ze volgens gegevens van de gemeente Zandvoort, op eigen terrein zouden moeten kunnen parkeren. Maar in de praktijk blijkt in sommige gevallen dat dit terrein te klein is voor een auto, of niet is ingericht voor het parkeren van een auto. Deze mensen zouden in de problemen kunnen komen als er geen oplossing komt voor vrijdag en handhavers op pad gaan om boetes uit te schrijven.

Wethouder Hendriks heeft de gemeenteraad beloofd dat de handhavers, mede daarom, nog coulant zullen zijn en niet direct boetes zullen uitschrijven. De PVV wilde gisteravond een motie indienen over dit punt, maar dat bleek niet nodig, nadat Hendriks de raad had weten te overtuigen over de terughoudendheid van de handhavers. Ook gaf wethouder Hendriks aan de situatie goed te monitoren deze zomer. "We gaan niet wachten tot de evaluatie na de zomer. Als het uit de hand loopt en de parkeerdruk te hoog oploopt in woonwijken, dan zullen we ingrijpen."