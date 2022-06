Een paar korte, maar hevige wolkbreuken hebben maandagmiddag straten in Heemstede en Haarlem blank gezet. In Heemstede liepen tunneltjes onder water en waren straten kort onbegaanbaar, in Haarlem liepen ook enkele straten behoorlijk ond

Voor veel voetgangers en fietsers kwam de grote regenbui onverwacht. In korte broek afstappen en omlopen, geen regenkleding; slechts een enkeling was voorbereid. Het regenwater kon door de enorme hoeveelheid op veel plekken slecht weglopen en dat zorgde ervoor dat veel straten en tunneltjes niet begaanbaar waren. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat er 'wel wat 112-telefoontjes binnenkwamen door wateroverlast, maar dat de aantallen lager lagen dan bij een langdurige storm'. Flinke overlast In Haarlem liepen de straten op sommige plekken ook flink onder water. Auto's kwamen hierdoor diep in het water te staan.