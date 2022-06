De kleine logiesverstrekkers in Zandvoort die kamers in huis of een omgebouwde garage verhuren aan toeristen, maken zich grote zorgen over de gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid. Ze vrezen dat als gasten voortaan ver van hun verblijf moeten parkeren, zij dit als zeer ongastvrij zullen ervaren en mogelijk naar andere plaatsen zullen uitwijken voor hun vakantie.

Per 1 juli gaat het parkeerbeleid in Zanvoort op de schop en wordt in het hele dorp betaald parkeren ingevoerd. Bewoners kunnen op eigen terrein parkeren, of op straat met een parkeervergunning. Verblijfstoeristen die op dit moment nog in sommige wijken gratis op straat kunnen parkeren, of een parkeervergunning krijgen van hun logiesverstrekker zodat ze dichtbij kunnen parkeren, moeten vanaf 1 juli uitwijken naar de grote parkeerterreinen aan de rand van Zandvoort. Ze moeten dan niet alleen betalen voor het parkeren, maar ook in veel gevallen ver lopen naar hun verblijf.

Clementine Lentink, van Logies Zandvoort waar 230 kleine logiesverstrekkers zich hebben aangesloten, maakt zich er grote zorgen over. "Ik heb gisteren heel veel mensen gesproken en eigenlijk heeft iedereen er buikpijn van, ik ook."

Zelf verhuurt Clementine de bovenverdieping van haar huis aan de Van Lennepweg in Oud-Noord. Vanaf daar is het een half uur lopen naar parkeerterrein De Zuid. Ook in de parkeergarage LDC in het centrum is er parkeermogelijkheid voor toeristen en dat ligt dichterbij. Maar daar is beperkt plek. Iedereen met toeristenverhuur aan huis in de wijken Oud -Noord, Nieuw-Noord en de entree van Zandvoort bij de Zandvoortselaan en de Doctor C.A. Gerkestraat zitten met hetzelfde probleem.

Clementine weet al wat er gaat gebeuren. "Wij verhuren veel via booking.com, Airbnb en ferienhause. Daar gaan mensen een beoordeling op schrijven. En dan wordt de beoordeling: 'Zandvoort is zo ongastvrij. We gaan wel naar Noordwijk.'"

Eén van de redenen dat het parkeerbeleid op de schop gaat, is dat bewoners van de Tollenstraat en Vondelweg hebben geklaagd over vol geparkeerde straten. Sommige logiesverstrekkers in het centrum laten hun gasten daar parkeren omdat het net over de rand van het centrum met Oud-Noord valt en daar gratis parkeren geldt. Clementine begrijpt wel dat daar problemen zijn ontstaan. "Maar het ligt ook aan de Zandvoorters zelf die met de trein naar het werk gaan en dan daar in de straat parkeren. "

Ondanks klachten van vele bewoners en logiesverstrekkers, lijkt het nieuwe parkeerbeleid toch echt definitief ingevoerd te worden op 1 juli. De nieuwe coalitie heeft al wel laten weten na de zomer gelijk te gaan evalueren om de knelpunten aan te pakken. Clementine Lentink zit binnenkort nog aan tafel met de fractievoorzitters van de vier collegepartijen om het probleem van de logiesvertrekkers nogmaals aan te kaarten. "Ik hoop dat er nog wat te regelen valt."