Demonstranten staan voor de hekken van het provinciehuis in Haarlem en eisen sluiting van Tata Steel IJmuiden. Meerdere mensen zijn over het hek geklommen, en tenminste één iemand is aangehouden door de politie.

Aan de ronde logo's met zandloper te zien, lijkt het te gaan om een protest van Extinction Rebellion. Zij staan voor de deur van Paviljoen Welgelegen, het imposante provinciehuis.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam er rond tien over twee een melding binnen bij de politie. "Toen stonden er zo'n vijftien personen muziek te maken, en ook waren spandoeken erbij (zie foto, red), er zijn inderdaad politiemensen ter plaatse."

Ook kan de woordvoerder bevestigen dat er tenminste één iemand over het hek is geklommen, en ook dat er al één iemand is aangehouden.