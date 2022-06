Dat er volop bruiloften worden ingehaald na twee coronajaren waarin bijna niets kon, is ook te merken op het strand van Zandvoort. Wie op vrijdag of zaterdag in de loop van de dag op het strand komt in juni, heeft grote kans een huwelijksceremonie voltrokken te zien worden. "We zien een enorme inhaalslag", zo vertelt Wessel van Nius Beach House.

Vooral op vrijdagen en zaterdagen worden heel wat bruiloften gevierd op het Zandvoortse strand. Veel meer dan in een normaal jaar. "We zien een enorme toename, ik denk wel echt een kwart meer dan normaal", zo vertelt Rachel van Nius Beach House. "We hebben er echt heel veel staan." De meeste bruiloften worden in het voorjaar gevierd en ook na de zomervakantie staan er weer heel wat gepland.

Ook bij Meijer aan Zee ziet de bedrijfsleider een toename. "Alles is opgeschoven dus het is eigenlijk drie jaar in één. We kunnen zeggen dat het een explosief jaar is. We zien ook dat mensen al bij de gemeente eerder zijn getrouwd en dan alsnog een ceremonie vieren bij ons die dan geleid wordt door een goede vriend of vriendin."

Duitse bruidsparen

Ook Duitse koppels weten het Zandvoortse strand te vinden om te trouwen. "Ik denk dat wel vijftien tot 20 procent van onze bruidsparen uit Duitsland komt", zo vertelt Rachel van Nius Beach House. Strandpaviljoen Meijer aan Zee heeft zelfs een Duitse versie van hun website voor de Duitse gasten.

Bij Tent 6 proberen ze het bij één bruiloft per week te houden, omdat het een flinke organisatie vergt van het personeel. Maar dat is niet helemaal gelukt in de afgelopen weken. Eventmanager Frank: "We hebben er nu een aantal keer twee per week gehad, omdat we het zielig vonden voor de bruidsparen die hun bruiloften al één of meerdere keren hebben moeten verzetten. We moesten ze gewoon door laten gaan."

Ook stromen de aanvragen binnen voor volgend jaar. "Ik hoorde m'n collega zeggen dat we nu al 18 aanvragen hebben staan voor volgend jaar."

Feesten

Behalve bruiloften merken de strandpaviljoenhouders dat er sowieso veel behoefte is aan feestjes. "We hebben al heel veel feestjes gehad, ook van mensen die dertig, veertig of vijftig zijn geworden en dat uitgebreid willen vieren", laat Wessel van Nius Beach House weten. "Maar er zijn ook mensen die zonder echte aanleiding een feestje geven, gewoon omdat ze er weer zin in hebben."

En dat merkt Frank van Tent 6 ook. "Iedereen heeft er weer zin in. Ze bliezen het dak eraf dit voorjaar."