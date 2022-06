Het RIVM kwam vandaag weer met een nieuwe corona-update, de besmettingen zijn afgelopen week met 70 procent gestegen. Dit betekent dat het aantal besmettingen voor de derde week op rij toeneemt. Geen reden tot paniek, maar wel reden om extra op te letten.

Rob Baltus is regiovoorzitter van de Koninklijke Horeca in Noord-Holland. Hij weet dat de horeca langzaam al iets merkt van de oplopende besmettingen. "De eerste dinertjes worden al afgezegd. Als een familie komt eten met de grootouders, maar een van de kinderen is ziek, bellen opa en oma de reservering toch maar af", vertelt hij aan NH Radio.

En zo begon het de vorige keer ook, weet Baltus nog. "Het enige wat we nu kunnen doen is ons preventief bezighouden met het coronavirus. Bij mijn eigen zaak staat de dispenser alweer bij de deur." Ook is voldoende ventilatie voor de restauranteigenaar een belangrijke maatregel om terug te voeren.

'Nog geen piek'

Een van de regio's waar sinds juni de besmettingen toe blijven nemen is Kennemerland. Het gaat om een geleidelijke stijgende lijn volgens de GGD. "We zien op dit moment nog geen piek zoals we eerder wel hebben gezien", vertelt een woordvoerder van de GGD.

Ook het Spaarne Gasthuis houdt het aantal coronabesmettingen goed bij, maar ziet op dit moment nog geen aanleiding om een COVID-19-afdeling te openen, zo laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten.

Zelftest

Veel mensen met klachten testen zich thuis met een zelftest, omdat dit de norm is op dit moment. Dat maakt het voor de GGD wel lastiger om een goed totaalbeeld te krijgen van het aantal besmettingen in de regio. "We kijken natuurlijk wel naar het aantal positieve testen die bij ons worden vastgesteld en ook het rioolwater wordt getest op de aanwezigheid van het virus. "

De gasten van Rob Baltus in Blokker hoeven heus niet allemaal een zelftest te doen. "Voor een feest met 300 man aankomend weekend zorgen we gewoon dat we goed ventileren. En we adviseren mensen met klachten om thuis te blijven."