De stalen kabels onder de balustrade van een balkon op de vernieuwde boulevard Paulus Loot in Zandvoort, zijn kapot. Ze hangen in grote lussen op de grond. "De leverancier is aan het kijken of dit anders kan, om dit te voorkomen", zo laat een woordvoerder van de gemeente Zandvoort weten.

Het is niet duidelijk of de kabels per ongeluk kapot zijn gegaan, bijvoorbeeld door fietsen die er afgelopen weekend met het mooie weer tegenaan hebben gestaan, of dat iemand ze met opzet kapot heeft gemaakt. Feit is wel dat de balkons met balustrade en bankjes pas tien dagen geleden zijn neergezet op de zuid-boulevard van Zandvoort en dus net nieuw waren.

Boulevard Paulus Loot werd afgelopen winter in een nieuw jasje gestoken. De boulevard kreeg nieuwe bestrating, een deel van de parkeerplaatsen maakte ruimte voor een breder trottoir en een berm met helmgras. Ook is het autoverkeer voortaan te gast op de weg en krijgen fietsers voorrang.

Commotie

Om de nieuwe bankjes op de balkons was eerder deze maand al enige commotie ontstaan, vanwege de balustrade die het uitzicht beperkt als je op het bankje zit. Sommige Zandvoorters snappen niet dat iemand dit zo bedacht heeft. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente is de leuning niet voor niets op die hoogte geplaatst. "Het is bedoeld om ook tegenaan te leunen als je daar staat. Als de leuning hoger zou zijn, kan dit niet. En als je 'm verlaagt, gaan mensen erop zitten."