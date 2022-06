Vanuit verschillende hoeken groeit het verzet onder de inwoners van Zandvoort tegen het nieuwe parkeerbeleid dat op 1 juli ingaat.

Ook bij NH Nieuws stroomden vele reacties binnen van onder andere logiesverstrekkers die zich zorgen maken over hun gasten die straks alleen nog maar aan de rand van het dorp mogen parkeren. Maar ook van bewoners die problemen hebben met het verkrijgen van een parkeervergunning of niet weten waar ze straks nog hun auto kunnen parkeren. "Het rammelt aan alle kanten", zo vertelt bewoner Saskia Kamerbeek.

De gemeente Zandvoort worstelt al jaren met het parkeerbeleid. Door per 1 juli betaald parkeren in te voeren in de hele gemeente (bewoners krijgen een parkeervergunning), hoopt het college de parkeerproblemen in wijken als Oud-Noord en Nieuw Noord tegen te gaan. Maar een deel van de bewoners vreest juist dat met het nieuwe parkeertarief van 2.50 op parkeerterrein De Zuid en boulevard Paulus Loot en 3,50 in woonwijken dagjesmensen en toeristen in woonwijken gaan parkeren, waardoor de parkeerdruk in wijken zal toenemen. Inwoners van Zandvoort vrezen ook dat er files in woonwijken zullen ontstaan en dat het parkeertarief van 2.50 mensen niet zal weerhouden van het parkeren in woonwijken.

Zelf woont Saskia in de Parkbuurt, vlak achter het strand en ze voorziet grote parkeerproblemen als er vanaf 1 juli betaald parkeren wordt ingevoerd. Samen met een aantal andere bewoners legt ze zich dan ook niet neer bij het genomen besluit van de gemeente Zandvoort. Ze gaat met een petitie langs de deuren om het plan een halt toe te roepen.

'Eén grote chaos'

"Volgens mij is echt iedereen in onze wijk tegen het betaald parkeren hier. Er zijn niet voor niets ooit parkeervergunningen in onze buurt ingevoerd, dat was omdat het één grote chaos was. Deze buurt staat elke dag al helemaal vol met alleen auto's van bewoners, daar kunnen helemaal geen auto's meer bij. Onze buurt kan die parkeerdruk van dagjesmensen en toeristen helemaal niet aan", vreest Saskia.

Ze hoopt met de handtekeningen het plan toch nog te kunnen stoppen, hoewel ze ook twijfelt of dat nog überhaupt kan. "Ik zou willen dat het vergunningensysteem hier blijft deze zomer en dat het parkeerplan wordt uitgesteld zodat het nieuwe college ernaar kan kijken. Want er moet echt maatwerk komen. Je hebt in Zandvoort Nieuw-Noord hele andere parkeerproblemen dan in een wijk als hier."

Andere bewoners in de Parkbuurt zijn blij dat Saskia en drie andere bewoners zich hard maken voor de parkeerbelangen van de buurt. "Elk initiatief om aandacht hiervoor te vragen is goed. Het wordt een zooitje hier", zo vertelt een bewoner van de Oosterparkstraat die de petitie overhandigd krijgt van Saskia. "Er is niet over dit parkeerplan nagedacht. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we bij de gemeente blijven melden deze zomer als het hier een drama is met parkeren."

Saskia Kamerbeek is blij dat er een nieuw college komt en heeft haar hoop gevestigd op Jong Zandvoort, de partij die zich tegen het nieuwe parkeerplan heeft uitgesproken. "Zij kunnen natuurlijk niet toveren. Maar ik ben benieuwd wat ze gaan doen, want ik heb wel een beetje het idee dat de mensen die er nu nog zitten, daar zitten door ons, maar niet meer voor ons."

Wanneer de petitie wordt aangeboden aan het nieuwe college, is nog onbekend. De bewoners hebben een aanvraag ingediend, maar wachten nog op antwoord.