Het aantal mensen dat de natuur opzoekt op vrije momenten, groeit de laatste jaren explosief. En uit onderzoek blijkt dat die stijging nog lang niet tot stilstand komt. Natuurprofessionals maken zich dan ook zorgen over de schade die ontstaat door onze massale bezoeken aan bossen en parken.

"Sinds corona is de hoeveelheid mensen in het bos zeker met 200 procent gestegen, minimaal", zegt boswachter Rogier Veldhuisen. Hij zorgt samen met een aantal collega's voor het wandelbos Groenendael in Heemstede en slaat de ontwikkelingen bezorgd gade. "Het is heel dubbel. Aan de ene kant wil je dat er mensen komen en genieten van het terrein zoals het bedoeld is, aan de andere kant moet het niet te veel worden", zegt Veldhuisen.

Ongebaande paden

De boswachter maakt zich vooral zorgen over de nieuwe paden die ontstaan doordat wandelaars -op zoek naar eenzaamheid- van de gebaande paden afwijken. Groenendaal is een bos op zandgrond en als de beplanting wordt platgetrapt, duurt het jaren voordat die zich weer hersteld heeft.

Het gevaar bestaat dat het wandelbos op den duur meer uit pad dan uit bos bestaat. De boswachters hebben wel geprobeerd de nieuwe paden te barricaderen om ze terug te geven aan de natuur, maar de wandelaars blijken hardleers. Ze verwijderen eigenhandig de blokkades om toch diep het bos in te kunnen dwalen.

Een ander probleem dat door 'overbewandeling' ontstaat, is de verschraling van de biodiversiteit. Een overdaad aan hondenplas en -poep zorgt voor overbemesting waar sommige planten goed bij gedijen. Brandnetels en bramen doen het uitstekend op de stikstofrijke grond, maar andere planten verdwijnen. Door periodiek bramenstruiken uit te graven proberen de boswachters de biodiversiteit in het wandelbos te bewaken.

Betaald wandelen

De boswachters hopen door voorlichting het overmatige bezoek aan het bos onder controle te krijgen. Zo wordt geadviseerd om op weekdagen de spitsuren 's morgens rond 8.00 uur en aan het eind van de dag, te mijden. Verder roepen ze iedereen op om op vrije dagen vooral te komen wandelen maar dan wel op de officiele paden te blijven.

Als die vriendelijke aanpak niet werkt, zal er meer toezicht moeten komen. Als dat niet werkt is de boswachter zelfs een voorstander van het heffen van een klein entreebedrag, maar hij hoopt van harte dat het zover nooit hoeft te komen. Op de vraag of zijn werk als boswachter niet minder leuk wordt met al die drukte haast de boswachter zich te zeggen dat hij het mooiste vak ter wereld heeft.