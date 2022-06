De 32-jarige Hadley van N. is vandaag in de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van Dirk Zwitser (45). Dat gebeurde op 9 mei 2021, in de Beeksteeg in het centrum van Haarlem. Zwitser probeerde bij zijn woning een ruzie te sussen en werd door Van N. door het hoofd geschoten met een gasalarmpistool. Twee dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Het openbaar ministerie eiste op 20 mei dertien jaar cel tegen Van N. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij op Zwitser schoot met het doel hem te doden. "Maar doordat de verdachte op korte afstand stond en de trekker heeft overgehaald, heeft hij de kans aanvaard dat het slachtoffer zou komen te overlijden", aldus de rechtbank. Hadley van N. is veroordeeld voor doodslag en verboden wapenbezit. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan de ouders, twee zoons en de zus van Zwitser. Volgens de rechtbank heeft 'de daad van de verdachte diep leed toegebracht aan de nabestaanden en andere mensen in de nabijheid van het slachtoffer'. Dat bleek onder meer uit een emotioneel betoog, dat de zus van Zwitser hield tijdens de rechtszaak. "Het was Moederdag die dag, dus ik had hem nog gezien", vertelde ze. "Ik zou niet weten dat die dag de laatste keer zou zijn dat ik hem zou zien." Volgens haar toonde de grote belangstelling tijdens de uitvaart van Dirk dat hij geliefd was. "Dirk had een grote bek, maar een klein hartje (...) We zijn niet meer compleet. Er is een zoon, broer en maatje afgenomen. Maar waarom?" Het is niet de eerste keer dat Van N. in aanraking komt met justitie. Eerder werd hij al eens veroordeeld voor mishandeling. Op aanraden van zijn advocaat werkte hij niet mee aan een psychiatrisch onderzoek. Toch blijkt uit minimale onderzoeken wel dat Van N. agressief kan reageren. Een beeld waarin hij zegt zichzelf niet te herkennen.