Juist op de dag dat de overheid bekend maakt dat de stikstof in de gebieden rondom de Natura 2000-gebieden in onze provincie, de stikstofemissie met 70 procent moet worden teruggedrongen, leren kinderen uit Vogelenzang en Bennebroek de waarde van juist dat landschap zoals het nu is beter te waarderen. Initiatiefnemers van de educatieve dag hopen juist dat de agrarische landerijen hier cultureel erfgoed worden.

De Vogelenzangse strandvlakte is het gebied tussen de duinen en de dorpen. En vanaf oudsher heeft het zijn agrarische karakter te danken aan graaf Floris de Vijfde, die hier honderden jaren geleden zijn jachtvelden had. Daar omheen ontstonden de boerderijen. En volgens Marian van Genne is dit landschap nergens zo intact gebleven als bij Vogelenzang.

'Meest intacte strandvlakte van Nederland'

"Er is ergens in de buurt van Bergen ook nog een strandvlakte die redelijk intact is. Maar wij zijn de meest intacte strandvlakte die er nog is, en één van de weinige", vertelt ze. Samen met juf Elly Lodewijkx van de Willinkschool in Bennebroek organiseert ze de educatieve leerdag op de strandvlakte. De kinderen mogen rondstruinen, lammetjes de fles geven, een nep-koe melken en als gekkigheid ook nog eens de paarden van manege 's Gravenweg beschilderen.

En ondertussen leren ze over die graaf Floris de Vijfde en de geschiedenis van hun achtertuin. Want daar weten ook de dorpsbewoners vaak nog te weinig vanaf weet juf Elly. "Iedereen denkt dat waar je woont je er veel vanaf weet. Maar toch is dat niet altijd zo. En hier is het dus ook een gebied waar boerderijen bij horen. En dat staat behoorlijk onder druk."

Erfgoed

Marian zou graag zien dat de Vogelenzangse strandvlakte dezelfde status krijgt als de Beemster dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. De provincie heeft ondertussen al wel erkend dat de boeren in dit gebied niet direct onteigend hoeven te worden. En ook vandaag laat de woordvoerder van gedeputeerde Esther Rommel weten de plannen van het kabinet als richtinggevend te zien. Zelf heeft de provincie onlangs nog geconstateerd dat het binnenrandgebied ecologisch gezien niet interessant genoeg is om toegevoegd te worden aan het Natura-2000 netwerk.

En ook de kinderen zien nu de meerwaarde van de boeren achter hun dorpen. Dat de paarden en koeien ook voor meer stikstofuitstoot kunnen zorgen, vinden ze minder belangrijk dan dat 'goedkope vliegreisje', vertellen ze terwijl om de drie minuten een vol vliegtuig over het landschap scheert.

En Marian wil zeker het stikstofprobleem en de effecten voor het klimaat niet bagatelliseren. "We zullen ook zeker de andere kant aan de kinderen vertellen, want het is een groot probleem. Het is wel hun toekomst."