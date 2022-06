Nog altijd kun je tijdens de Stripdagen Haarlem langs kramen struinen op zoek naar die ene Suske en Wiske die je nog niet hebt. Maar dit kleurrijke festival is inmiddels zo veel meer. Het tekenen van strips is namelijk vol in ontwikkeling en het gebeurt bijvoorbeeld op computers, tablets en zelfs in virtual reality.

"Of de strips gaan verdwijnen?" Vraagt Valentijn de Wagt tekenend achter zijn tablet. "Al werk ik digitaal, ik print mijn strips nog steeds uit. Het is fijn om het net bedrukte, warme papier in je handen te voelen. Ik denk dan ook niet dat de papieren strips gaan verdwijnen."

Valentijn (nog net 21) studeert Comic Design at University of the Arts. Kortweg hij wordt professioneel striptekenaar. "Dit is de enige striptekenopleiding in Nederland. Wij als studenten zijn bezig elkaar te stimuleren. We verruimen elkaars blik en experimenteren met verhalen en beeld. We leren alle aspecten van het medium."

3D Strips

Even verderop in de stad om precies te zijn in het VR-café staat een zestal studenten van het Mediacollege Amsterdam met een VR-bril op 'in de lucht te tekenen' te tekenen.

"Je zet je VR-bril op", legt begeleidster en illustrator Ytje Veenstra uit. "Met die bril stap je in een virtuele tekenwereld."

Tekst gaat door onder de foto.

"Met een speciaal computerprogramma, die de bewegingen van de controles de hand registreert kun je tekenen", vertelt Veenstra verder. "Zo sta je in je eigen wereld 3D te tekenen."

De leerlingen, die al veel ervaring hebben met tekenen op de computer pakken deze voor hun nieuwe manier snel op. Op de schermen boven hen verschijnen de creaties.

"Het is best moeilijk", zegt Moos Polak die bezig is met een zwaard. "Je moet vooral goed opletten dat de lijnen die je tekent niet de verkeerde kanten op gaan."

Moos kan zich wel indenken dat een strip als Suske en Wiske en Piepende Plint wel 3D getekend zou kunnen worden. "Volgens mij is dat wel mogelijk en dan zou de kijker door de strip heen kunnen lopen. Dat is best wel tof."

Nieuwe generatie

Volgens Valentijn de Wagt omarmt de oude generatie tekenaars de nieuwe technieken. "We krijgen op onze opleiding les van de oudere generatie, zoals Hanco Kolk en Sam Peeters. Deze gevestigde namen zien een nieuwe generatie die er een eigen draai aan geven."

Wie volgens Valentijn juist meer moeten weten over de nieuwe technieken zijn Nederlanders. "Zij zouden meer moeten weten over wat er allemaal kan met strips en ik zou dat de mensen willen vertellen. Het is tijd voor de next generation strips in Nederland", aldus Valentijn.

De Stripdagen Haarlem duren tot en met 13 juni.