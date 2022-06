Vakbond FNV heeft voor zaterdag een 24-uurs ov-staking aangekondigd in een groot deel van Noord-Holland. De staking bij vervoerder Connexxion is in de regio's Amstelland-Meerlanden (waar ook Schiphol onder valt), Haarlem-IJmond en de Zaanstreek. Ook bij vervoerder EBS wordt zaterdag gestaakt. Dit betreft de regio Waterland (o.a. rond Purmerend, Edam en Volendam).

Het is nog niet duidelijk welke en hoeveel ritten komen te vervallen. Volgens EBS moeten reizigers er rekening mee houden dat hun bus hoogstwaarschijnlijk niet rijdt. Ook nachtbussen rijden niet in de nacht van 11 op 12 juni. De buurtbussen rijden wel volgens de normale dienstregeling. Vervoerder Connexxion raadt aan om de reis zo kort mogelijk voor vertrek te plannen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Onderhandelingen

De werkgevers en vakbonden in het streekvervoer zijn al enige tijd aan het onderhandelen over een nieuwe CAO. Begin februari legden de werkgevers een eindbod voor aan de vakbonden. Vakbond CNV ging hiermee akkoord, maar de FNV sloeg het aanbod in de wind. De bond voert sinds die tijd actie door het hele land.