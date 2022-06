Tijdens de Haarlemse Stripdagen hebben twee grootmeesters van fantasystrips 'live' een stripfiguur getekend. Het exemplaar wordt deze week online geveild en de opbrengst is bestemd voor medische hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

"Een quatre-mains op papier", zo beschouwt de Nederlandse bekende striptekenaar Paul Teng de actie die hij vandaag met de Poolse stripgrootmeester Gregorz Rosinski ondernam. De term verwijst naar een pianostuk dat gespeeld wordt door twee pianisten. Dat twee striptekenaars op één vel papier tekenen is uniek en dus is de verwachting dat de veiling aardig wat geld oplevert.

Fantasy

Het thema van de uitgestelde jubileumeditie van het stripfestival in Haarlem is fantasy. Dit genre in de strips ontstond tussen de twee wereldoorlogen in. Vaak is in fantasyverhalen, zoals in The Cronicles of Narnia, oorlog aanwezig. Dat nu juist ook dichtbij een oorlog in Europa wordt gevoerd, was redenen temeer om de benefietactie te houden.

Het stipfiguur dat Rosinski en Teng vandaag tekenden moest natuurlijk de moedige koningsdochter Sioban zijn. Beide tekenaars doen namelijk mee aan de serie 'De Klaagzanag van de verloren Gewesten', waar Sioban de hoofdrol speelt.

Delen van de serie 'De Klaagzang van de verloren Gewesten' worden tentoongesteld in de expositieruimte Naaiatelier in de Spaarnwouderstraat in Haarlem. Daar is de 'live'-tekenactie van maandagmiddag door Paul Teng en Gregorz Rosinski gefilmd. De video is vanaf morgen te zien via de website van de Stripdagen Haarlem. Daar wordt bekendgemaakt wanneer en hoe de veiling plaatsvindt.