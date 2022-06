De Haarlemse luilakmarkt is vanmiddag opgebouwd. Marktmeester Ron van de Vall loopt zijn vaste ronde als de kooplieden hun waar uitstallen. Negentien jaar heeft de marktmeester van de stad deze Haarlemse traditie mogen organiseren. Dit jaar is zijn laatste, Ron gaat namelijk met pensioen.

Van verkeersplan tot calamiteitenplan en van afspraken met omwonenden tot het regelen van de marktkooplieden, Ron van de Vall (65) is druk geweest met de voorbereidingen van de bloemen- en potjesmarkt.

Vooral het regelen van voldoende marktkooplieden was na twee jaar afwezigheid een grote opgave. Even leek het er zelfs op dat de markt helemaal niet door zou gaan vanwege te weinig aanmeldingen.

"Normaal zitten we aan het begin van het jaar al vol met inschrijvingen. Nu hadden we twee maanden geleden nog maar een paar aanmeldingen. Ik ben toen iedereen gaan bellen. Heel mooi dat het toch door kan gaan."

De twee opvolgers van Ron keken vanmiddag al mee hoe de marktmeester de zaken regelt.

"We kunnen veel van hem leren", zegt Amy van der Aar (24). "Hij heeft zoveel kennis van hoe je zo'n markt kunt opbouwen. Dat gaan we wel missen."

Iets wat de toekomstige marktmeester anders gaan doen, weten ze wel. "Ron heeft voor zichzelf een bouwkeet laten plaatsen zodat hij in de late uurtjes nog wat slaap kan pakken. Dat zien wij niet zo zitten. Wij gaan liever naar een B&B of duiken een hotelletje in. Dat moeten we echt gaan regelen", lacht Van der Aar.

De luilakmarkt is inmiddels in volle gang en duurt tot 02.00 in de nacht.