Drie oude lindebomen in de Gonnetstraat mogen definitief blijven staan. Bouwbedrijf HBB die nieuwe woningen gaat bouwen in de straat, ziet er vanaf om de bomen weg te halen. Tot grote vreugde van de buurtbewoners. "Het hing al een beetje in de lucht, maar vanochtend kregen we het definitief te horen", vertelt Martin Mees tevreden. "We zijn echt super blij."

Begin vorige maand hebben de buurtbewoners samen met Partij voor de Dieren, geprotesteerd tegen de afgegeven kapvergunning door de gemeente Haarlem. De bomen stonden bouwbedrijf HBB in de weg bij de bouw van nieuwe woningen en daarom had het bedrijf een kapvergunning aangevraagd. Buurtbewoner Martin Mees begreep niet waarom de gemeente de kapvergunning had afgegeven. Zo vertelde hij destijds: "De Gonnetstraat kun je beter een laan noemen met prachtige groene bomen, heel lommerijk in de zomer. En daar gaan ze straks een hele hoek uitslopen en kleine prutboompjes voor in de plaats zetten. Het duurt ruim 50 jaar voordat we hetzelfde terughebben daar. Die lindebomen zijn 60 tot 80 jaar oud en een verrijking voor de buurt." Snoeien Dat de bomen nu mogen blijven staan is een enorme opluchting. "We hebben met 75 bewoners en de Bomenridders bezwaar gemaakt. Ik heb toen een gesprek aangevraagd met HBB. In overleg met de technisch groen adviseur van de gemeente heeft HBB besloten dat het snoeien van de oude lindebomen voldoende is en dat ze dan geen problemen geven bij de bouw van de woningen. Ik denk ook wel dat ze overtuigd zijn dat de bomen bijdragen aan de leefbaarheid hier in de buurt." De bomen worden morgen maximaal 20 procent gesnoeid."